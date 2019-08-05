Кара Делевінь і Ешлі Бенсон таємно одружилися

26-річна Кара Делевінь і 29-річна Ешлі Бенсон одружилися у маленькій каплиці в Лас-Вегасі. Про це повідомляє The Sun.

Наголошується, що на свято зірки витратили 245 фунтів стерлінгів.

На церемонію дівчата прийшли в чорних сукнях, Ешлі була з букетом в руках.

Припускають, що серед гостей були Шарліз Терон, "Брати Джонас" і Софі Тернер.

Після того, як їх оголосили "дружиною і дружиною", вони зробили перші фото, як молодята в рожевому "Кадилаку".

Майкл Келлі, власник каплиці, сказав: "Вони були впевнені в тому, що вони роблять, і вони були впевнені в тому, що вони значать один для одного".

Після вінчання пара повернулася в свій готель.

Про їхній роман почали говорити ще в минулому році, але офіційно зірки підтвердили свої відносини півтора місяці тому.



Як повідомляли "Українські Новини", у серпні на екрани вийде серіал "Карнівал Роу", в якому Делевінь виконає одну з головних ролей. Серіал розповідає про міфічних істот, які залишили роздираючу війною батьківщину і осіли в місті, де люди не особливо раді іммігрантам.



Раніше Кара Делевінь приміряла образ Голлума з "Володаря Кілець". Під фото актриса написала: "Не розумію, чому я досі самотня".