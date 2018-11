26-летняя модель и актриса Кара Делевинь примерила образ Голлума из "Властелина колец".

В своем Instagram модель опубликовала видео, в котором она предстала в образе Голлума, персонажа фильма "Властелин колец" (The Lord of the Rings), пишет Spletnik.

В ролике Кара появилась обнаженной и абсолютно лысой. Она сидит на полу, строит ужасающие гримасы и произносит самую известную фразу знаменитого персонажа.

Кара Делевинь примерила образ Голлума. Скриншот видео instagram.cоm/cаradelevingnе

Голлум. Кадр из фильма "Властелина колец"

"Моя прелесть", - говорит Делевинь.

"Не понимаю, почему я до сих пор одинока", - не удержалась от иронии в комментарии к видео Кара, которая на самом деле не свободна - с августа этого года она встречается с актрисой Эшли Бенсон.

