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05 серпня 2019, понеділок, 11:48 23
Події 2019-08-05T15:00:04+03:00
Українські Новини
В Одеській області через негоду загинув чоловік: його змило селевим потоком

В Одеській області через негоду загинув чоловік: його змило селевим потоком

Трагедія сталася в Білгород-Дністровському районі. Фото: bessarabiainform.com
Трагедія сталася в Білгород-Дністровському районі. Фото: bessarabiainform.com

В Одеській області в результаті негоди загинув чоловік. Про це в ефірі "112" повідомив заступник начальника управління Держнс в Одеській області Олександр Крицький, а також передає "Бесарабія INFORM".

Трагедія сталася в Білгород-Дністровському районі. Там знайшли мертвим чоловіка 1949 року народження.

Пригода сталася на території садового кооперативу, де, за попередніми даними, загиблий працював зварювальником. Його тіло сьогодні вранці виявив голова кооперативу.

За словами жителів Малоги, в сусідньому селі Семенівка прорвало дамбу і величезні потоки води змивали все на своєму шляху: починаючи від різної дрібниці з дворів людей, закінчуючи воротами, парканами, бетонними плитами.

За оцінками людей, висота селевого потоку сягала 1,5-1,6 метра.

За розповідями очевидців, потік був настільки сильний, що ніс близько кілометра автомобіль з трьома людьми в салоні, поки його не зупинили дерева.

Імовірно іменного від такого потоку і не встиг сховатися загиблий чоловік і нібито навіть намагався боротися зі стихією.

Додаткові подробиці трагедії ще з'ясовуються.

Жертва стихії: у Білгород-Дністровському районі чоловік не зміг врятуватися від селевого потоку і потонув

Жертва стихії: у Білгород-Дністровському районі чоловік не зміг врятуватися від селевого потоку і потонув

Трагедія сталася в Білгород-Дністровському районі. Фото: bessarabiainform.comТрагедія сталася в Білгород-Дністровському районі. Фото: bessarabiainform.com

Як повідомляли Українські Новини, в Одеської області пронісся смерч, а злива затопила дороги.

Тим часом в Одеській та Кіровоградській областях знеструмлено десятки населених пунктів через бурю.

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