В Одеській області через негоду загинув чоловік: його змило селевим потоком

В Одеській області в результаті негоди загинув чоловік. Про це в ефірі "112" повідомив заступник начальника управління Держнс в Одеській області Олександр Крицький, а також передає "Бесарабія INFORM".\r\nТрагедія сталася в Білгород-Дністровському районі. Там знайшли мертвим чоловіка 1949 року народження.\r\nПригода сталася на території садового кооперативу, де, за попередніми даними, загиблий працював зварювальником. Його тіло сьогодні вранці виявив голова кооперативу.\r\nЗа словами жителів Малоги, в сусідньому селі Семенівка прорвало дамбу і величезні потоки води змивали все на своєму шляху: починаючи від різної дрібниці з дворів людей, закінчуючи воротами, парканами, бетонними плитами.\r\nЗа оцінками людей, висота селевого потоку сягала 1,5-1,6 метра.\r\nЗа розповідями очевидців, потік був настільки сильний, що ніс близько кілометра автомобіль з трьома людьми в салоні, поки його не зупинили дерева.\r\nІмовірно іменного від такого потоку і не встиг сховатися загиблий чоловік і нібито навіть намагався боротися зі стихією.\r\nДодаткові подробиці трагедії ще з'ясовуються.\r\n\r\n\r\nТрагедія сталася в Білгород-Дністровському районі. Фото: bessarabiainform.com\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Одеської області пронісся смерч, а злива затопила дороги.\r\nТим часом в Одеській та Кіровоградській областях знеструмлено десятки населених пунктів через бурю.