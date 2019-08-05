У липні житло на вторинному ринку в Києві здорожчало на 1,2%

У липні порівняно з червнем пропозиція на вторинному ринку нерухомості в Києві зменшилася на 4,4% до 12 603 квартир.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

Також зменшився обсяг пропозиції у загальній площі і в доларовому вираженні на 4,4% і 3,3% відповідно.

"У липні середня вартість виставлених на продаж 1-4-кімнатних квартир у Києві відзначена на рівні 1 331 доларів/кв. м, відносно червня середня ціна збільшилася на 1,2%. В національній валюті зменшилася на 0,3%, до 34766 гривень/кв. м. (±0,8%)", - йдеться в повідомленні.

Із січня поточного року середня ціна на житло в Києві в доларовому еквіваленті збільшилася на 5,5%, у гривневому – на 0,6%.

Повідомляється, що в структурі пропозиції за повними цінами за об'єкт переважають квартири в ціновій категорії від 50 до 100 тис. доларів - 43%.

Частка квартир в ціновій категорії до 50 тис. доларів становить 21% від загальної пропозиції, у категорії від 100 до 150 тис. доларів - 18%, від 150 до 250 тис. доларів - 11% і 250 тис. доларів - 7%.

Найбільша кількість квартир пропонувалася в Дарницькому районі - 15%, у Голосіївському та Печерському районах – по 14%, у Шевченківському - 13%, у Солом'янському – 11%, у Дніпровському районі - 10%.

Найменша частка виставлених на продаж квартир: в Подільському, Оболонському та Святошинському районах – по 6%, у Деснянському – 5%.

При цьому в загальному обсязі однокімнатні квартири зайняли 24%, двокімнатні - 32%, трикімнатні - 35% і чотирикімнатні - 9%.

Як повідомляли Українські Новини, більше половини українців живуть в перенаселених будинках.

При цьому з кожним роком збільшується кількість застарілого житла.