У Краматорську злива налила калюжу глибиною по пояс і розміром з басейн

У Краматорську Донецької області на Привокзальній площі через рясний дощ утворилася гігантська калюжа. Щоб прибрати її, довелося залучати рятувальників. Про це повідомляє сайт Державної служби надзвичайних ситуацій України.

4 серпня о 09:30 на телефон Служби порятунку 101 надійшов дзвінок від місцевих органів влади Краматорська. Чоловік розповів, що після рясних опадів на Привокзальній площі міста утворилася калюжа розміром 30 х 30 метрів і глибиною близько метра. Калюжа ускладнювала рух транспорту.

Рятувальники 30-ї державної пожарноспасательной частини 12-го державного загону негайно виїхали до місця виклику. На площі вони з допомогою мотопомпи відкачали воду. Всього було відкачано 263 кубометрів дощової води.

Як повідомляли Українські Новини,по Одеській області пронісся смерч, а злива затопила дороги.

Тим часом в Одеській та Кіровоградській областях знеструмлено десятки населених пунктів через бурю.