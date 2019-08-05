підписатися на розсилку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
05 серпня 2019, понеділок, 10:11 10
Суспільство 2019-08-05T15:00:05+03:00
Українські Новини
У Краматорську злива налила калюжу глибиною по пояс і розміром з басейн

У Краматорську злива налила калюжу глибиною по пояс і розміром з басейн

Калюжа ускладнювала рух транспорту. Фото: dsns.gov.ua
Калюжа ускладнювала рух транспорту. Фото: dsns.gov.ua

У Краматорську Донецької області на Привокзальній площі через рясний дощ утворилася гігантська калюжа. Щоб прибрати її, довелося залучати рятувальників. Про це повідомляє сайт Державної служби надзвичайних ситуацій України.

4 серпня о 09:30 на телефон Служби порятунку 101 надійшов дзвінок від місцевих органів влади Краматорська. Чоловік розповів, що після рясних опадів на Привокзальній площі міста утворилася калюжа розміром 30 х 30 метрів і глибиною близько метра. Калюжа ускладнювала рух транспорту.

Рятувальники 30-ї державної пожарноспасательной частини 12-го державного загону негайно виїхали до місця виклику. На площі вони з допомогою мотопомпи відкачали воду. Всього було відкачано 263 кубометрів дощової води.

Як повідомляли Українські Новини,по Одеській області пронісся смерч, а злива затопила дороги.

Тим часом в Одеській та Кіровоградській областях знеструмлено десятки населених пунктів через бурю.

Більше новин про: Злива Калюжа

Архів
Новини
Естонія не визнає російські паспорти жителів Донбасу 15:02
Радник Зеленського хоче продовжити санкції проти "Вконтакте" і "Однокласників" 14:45
Україна просить США більше ракетних комплексів Javelin, - посол США Тейлор 14:31
Кличко призначив нового начальника "Київавтошляхміст" 14:25
Наступні президентські вибори пройдуть онлайн, - радник Зеленського 14:18
більше новин
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Затримання в Москві. Скріншот відео youtube.com/euronews
У Росії тривають протести: затримано понад 300 осіб 17:12
Поліцейський чиновник може закрити відомі сайти з допомогою суду, - блогер Сазонов 09:22
Теліженко заявив, що Кличко "використовує" американців в особистих цілях 11:57
Кауфман домовляється з новою владою про збереження свого тютюнового бізнесу, - Руденко 09:20
більше новин
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Андрій Богдан. Скріншот відео
Богдан заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством 18:57
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк 12:05
Олександр Скічко та Роман Грищук. Фото:
"Слуги народу" залишають Трускавець: умови поїздки новообраних депутатів 21:23
У "Слузі народу" назвали кандидатів на посаду спікера і віце-спікера 16:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok