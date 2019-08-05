У Лисичанську буря залишила без води 27 тисяч осіб

У Лисичанську Луганської області через негоду знеструмлено дві насосні станції. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.\r\nВнаслідок цього 27 тис. абонентів залишилися без води.\r\nВарто відзначити, що від негоди постраждали люди ще в Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Сильний вітер повалив дерева. Рятувальники прибрали 81 дерево і відкачали 5 536 тис. куб. м води. А в Миколаївській і Дніпропетровській областях вони відбуксирували 20 автомобілів.\r\n"Для ліквідації наслідків негоди від ДСНС були залучені 291 людина л\/с та 75 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, В Одеській області пронісся смерч, а злива затопила дороги.\r\nТим часом в Одеській та Кіровоградській областях знеструмлено десятки населених пунктів через бурю.