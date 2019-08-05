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05 серпня 2019, понеділок, 09:02 7
Події 2019-08-05T14:30:05+03:00
Українські Новини
У Лисичанську буря залишила без води 27 тисяч осіб

У Лисичанську буря залишила без води 27 тисяч осіб

Сильний вітер повалив дерева. Фото: vechorka.ru
Сильний вітер повалив дерева. Фото: vechorka.ru

У Лисичанську Луганської області через негоду знеструмлено дві насосні станції. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок цього 27 тис. абонентів залишилися без води.

Варто відзначити, що від негоди постраждали люди ще в Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Сильний вітер повалив дерева. Рятувальники прибрали 81 дерево і відкачали 5 536 тис. куб. м води. А в Миколаївській і Дніпропетровській областях вони відбуксирували 20 автомобілів.

"Для ліквідації наслідків негоди від ДСНС були залучені 291 людина л/с та 75 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, В Одеській області пронісся смерч, а злива затопила дороги.

Тим часом в Одеській та Кіровоградській областях знеструмлено десятки населених пунктів через бурю.

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