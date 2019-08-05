підписатися на розсилку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • Співробітник Держохорони не пригальмував на світлофорі під Києвом і загинув на місці, - ЗМІ
05 серпня 2019, понеділок, 08:33 12
Події 2019-08-05T08:38:25+03:00
Українські Новини
Співробітник Держохорони не пригальмував на світлофорі під Києвом і загинув на місці, - ЗМІ

Співробітник Держохорони не пригальмував на світлофорі під Києвом і загинув на місці, - ЗМІ

Увечері в неділю, 4 серпня, в місті Боярка під Києвом на перехресті зіткнулися седан Chevrolet Aveo і позашляховик Mercedes. Водій Aveo не встиг загальмувати і врізався в позашляховик, який зупинився на світлофорі, повідомляє "Інформатор".

Аварія сталася близько 22:00.

За попередньою інформацією, водій Mercedes зупинився на червоний колір світлофора. У цей момент у нього і влетів седан Chevrolet. В результаті зіткнення водій Aveo отримав серйозні травми. Прибулі на місце медики не змогли його врятувати - чоловік помер.

ДТП в Боярці. Фото: ДТП в Боярці. Фото: "Інформатор"

Як повідомили правоохоронці, загиблим виявився співробітник Державної служби охорони. Крім медиків, які вже покинули місце події, на вулиці Білогородська, 25 також знаходилися рятувальники ДСНС, екіпажі патрульних машин, а також слідчо-оперативна група.

Як повідомляли Українські Новини, 4 червня в Боярці відбулося потрійне ДТП з двома автобусами, 26 постраждалих.

Також в центрі Києва Renault врізався в дерево - співробітник держохорони помер за кермом.

Більше новин про: Боярка смертельна ДТП Управління державної охорони України Держохорона ДТП у Київській області

Архів
Новини
НБУ скуповує дешевий долар на міжбанку 09:02
Британія просить переглянути членство Росії в ПАРЄ через порушення прав людини 08:58
Знак
Співробітник Держохорони не пригальмував на світлофорі під Києвом і загинув на місці, - ЗМІ 08:33
ЦВК підрахувала голоси на окрузі №50 у Донецькій області 08:29
В ООС бойовики 6 разів порушили режим тиші, втрат серед українських військових немає 08:11
більше новин
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
На Україну насувається циклон: оголошено штормове попередження 15:00 Карта
Затримання в Москві. Скріншот відео youtube.com/euronews
У Росії тривають протести: затримано понад 300 осіб 17:12
Зеленський витратив у Канаді 3,5 млн 11:56 Документ
Теліженко заявив, що Кличко "використовує" американців в особистих цілях 11:57
більше новин
Зеленський витратив у Канаді 3,5 млн 11:56 Документ
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Андрій Богдан. Скріншот відео
Богдан заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством 18:57
У "Слузі народу" назвали кандидатів на посаду спікера і віце-спікера 16:34
Провал машини в яму на дорозі. Фото: Алла Артемчук Завгородня/Фейсбук
Фото дня: в Одеській області машина пішла "носом вниз" у величезну яму на дорозі 17:05
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok