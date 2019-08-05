Співробітник Держохорони не пригальмував на світлофорі під Києвом і загинув на місці, - ЗМІ

Увечері в неділю, 4 серпня, в місті Боярка під Києвом на перехресті зіткнулися седан Chevrolet Aveo і позашляховик Mercedes. Водій Aveo не встиг загальмувати і врізався в позашляховик, який зупинився на світлофорі, повідомляє "Інформатор".

Аварія сталася близько 22:00.

За попередньою інформацією, водій Mercedes зупинився на червоний колір світлофора. У цей момент у нього і влетів седан Chevrolet. В результаті зіткнення водій Aveo отримав серйозні травми. Прибулі на місце медики не змогли його врятувати - чоловік помер.

ДТП в Боярці. Фото: "Інформатор"

Як повідомили правоохоронці, загиблим виявився співробітник Державної служби охорони. Крім медиків, які вже покинули місце події, на вулиці Білогородська, 25 також знаходилися рятувальники ДСНС, екіпажі патрульних машин, а також слідчо-оперативна група.

Як повідомляли Українські Новини, 4 червня в Боярці відбулося потрійне ДТП з двома автобусами, 26 постраждалих.

Також в центрі Києва Renault врізався в дерево - співробітник держохорони помер за кермом.