Співробітник Держохорони не пригальмував на світлофорі під Києвом і загинув на місці, - ЗМІ

Увечері в неділю, 4 серпня, в місті Боярка під Києвом на перехресті зіткнулися седан Chevrolet Aveo і позашляховик Mercedes. Водій Aveo не встиг загальмувати і врізався в позашляховик, який зупинився на світлофорі, повідомляє "Інформатор".\r\nАварія сталася близько 22:00.\r\nЗа попередньою інформацією, водій Mercedes зупинився на червоний колір світлофора. У цей момент у нього і влетів седан Chevrolet. В результаті зіткнення водій Aveo отримав серйозні травми. Прибулі на місце медики не змогли його врятувати - чоловік помер.\r\nДТП в Боярці. Фото: "Інформатор"\r\nЯк повідомили правоохоронці, загиблим виявився співробітник Державної служби охорони. Крім медиків, які вже покинули місце події, на вулиці Білогородська, 25 також знаходилися рятувальники ДСНС, екіпажі патрульних машин, а також слідчо-оперативна група.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 4 червня в Боярці відбулося потрійне ДТП з двома автобусами, 26 постраждалих.\r\nТакож в центрі Києва Renault врізався в дерево - співробітник держохорони помер за кермом.