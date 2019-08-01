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01 августа 2019, четверг, 14:45 17
Происшествия 2019-08-01T14:45:20+03:00
Українські Новини
В центре Киева Renault врезался в дерево: сотрудник госохраны умер за рулем

В центре Киева Renault врезался в дерево: сотрудник госохраны умер за рулем

В четверг, 1 августа, на улице Тарасовской автомобиль Renault службы госохраны съехал с проезжей части и врезался в дерево. На место прибыл патрульный экипаж и обнаружил, что в закрытом салоне находится охранник.

Спустя несколько минут водитель умер. Об этом сообщает Информатор.

Авария случилась около 08:50. Подымаясь по улице Тарасовской в сторону улицы Саксаганского, Renault въехал в дерево. Прохожие заметили, что водителю плохо. Автомобиль оставался заведен, а мужчину за рулем трясло от судорог. Патрульные выбили окно в Renault, открыли и заглушили двигатель. Вскоре приехали медики и попытались откачать мужчину, но тщетно: он скончался на переднем сидении.

ДТП в Киеве. Фото: ИнформаторДТП в Киеве. Фото: Информатор

Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Правоохранители подтвердили, что мужчина был сотрудником госохраны. Ему было около 50 лет. В последний момент он успел избежать столкновения с другими авто и наезда на пешеходов, больше в инциденте никто не пострадал. На месте работало два экипажа полиции, а для установления точных обстоятельств случившегося на место прибыла следственно-оперативная группа.

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