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04 июня 2019, вторник, 13:15 1778
Происшествия 2019-06-04T13:22:31+03:00
Українські Новини
В Боярке произошло тройное ДТП с двумя автобусами, 26 пострадавших

В Боярке произошло тройное ДТП с двумя автобусами, 26 пострадавших

ДТП в Боярке с 26-ю пострадавшими. Фото: Нацполиция
ДТП в Боярке с 26-ю пострадавшими. Фото: Нацполиция

26 человек пострадали из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Боярке Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Происшествие произошло около 10:00 в Боярке на перекрестке улиц Независимости и Хмельницкого.

По предварительным данным, сначала произошло столкновение маршрутного автобуса Mercedes с автомобилем Skoda, после чего маршрутку занесло на главную дорогу, где произошло столкновение с маршрутным автобусом "Богдан".

В результате ДТП 26 человек получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы.

Трое из них в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении.

Водителя микроавтобуса Mercedes задержали.

Маршрутный автобус изъят и помещен на площадку временного содержания.

По данному факту открыто уголовное производство.

Как сообщали Українськi Новини, под Киевом столкнулись фура и микроавтобус, есть пострадавшие.

Ранее водитель легковушки умер по дороге в больницуот столкновения с самосвалом под Киевом.

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