В Боярке произошло тройное ДТП с двумя автобусами, 26 пострадавших

ДТП в Боярке с 26-ю пострадавшими. Фото: Нацполиция

ДТП в Боярке с 26-ю пострадавшими. Фото: Нацполиция

26 человек пострадали из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Боярке Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Происшествие произошло около 10:00 в Боярке на перекрестке улиц Независимости и Хмельницкого.

По предварительным данным, сначала произошло столкновение маршрутного автобуса Mercedes с автомобилем Skoda, после чего маршрутку занесло на главную дорогу, где произошло столкновение с маршрутным автобусом "Богдан".

В результате ДТП 26 человек получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы.

Трое из них в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении.

Водителя микроавтобуса Mercedes задержали.

Маршрутный автобус изъят и помещен на площадку временного содержания.

По данному факту открыто уголовное производство.

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