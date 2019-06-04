В Боярке произошло тройное ДТП с двумя автобусами, 26 пострадавших

26 человек пострадали из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Боярке Киевской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.\r\nПроисшествие произошло около 10:00 в Боярке на перекрестке улиц Независимости и Хмельницкого.\r\nПо предварительным данным, сначала произошло столкновение маршрутного автобуса Mercedes с автомобилем Skoda, после чего маршрутку занесло на главную дорогу, где произошло столкновение с маршрутным автобусом "Богдан".\r\nВ результате ДТП 26 человек получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы.\r\n\r\nТрое из них в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении.\r\nВодителя микроавтобуса Mercedes задержали.\r\nМаршрутный автобус изъят и помещен на площадку временного содержания.\r\nПо данному факту открыто уголовное производство.\r\nКак сообщали Українськi Новини, под Киевом столкнулись фура и микроавтобус, есть пострадавшие.\r\nРанее водитель легковушки умер по дороге в больницуот столкновения с самосвалом под Киевом.