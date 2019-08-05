В ООС бойовики 6 разів порушили режим тиші, втрат серед українських військових немає

Протягом доби 4 серпня бойовики 6 разів порушили режим тиші, втрат з українського боку не зафіксовано. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

Наголошується, що за минулу добу противник 6 разів порушив режим припинення вогню, з них 1 раз - з застосуванням забороненого мінськими угодами міномета калібру 82 мм.

Також бойовики відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник 6 раз обстріляв позиції ОС, в районі "Північ" обстрілу не було зафіксовано.

Про втрати з української сторони не повідомлялося.

З початку поточної доби противник два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. Один раз в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" і один раз в районі "Півночі".

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - зазначає прес-служба.

Як повідомляли Українські Новини в Станиці Луганській не можуть розмінувати міст з-за відсутності гарантій безпеки від бойовиків.

Раніше тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) домовилася про початок розмінування прилеглої до мосту території в Станиці Луганській з 1 серпня.