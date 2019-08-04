Пункт пропуску "Станиця Луганська" скоротив години роботи

Командування Операції об'єднаних сил (ООС) вирішило скоротити години роботи контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська" до 18:00 в період з 4 по 10 серпня.

Про це йдеться в повідомленні ООС, передають Українські Новини.

Згідно йому, за інформацією української сторони Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі, окупаційні збройні формування з 4 по 10 серпня проводять заходи з розмінування на тимчасово окупованій території біля зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець.

У зазначений період представники окупаційної адміністрації пропуск через лінію розмежування будуть здійснювати до 18:00.

У зв'язку з цим командувачем збройних сил прийнято рішення про зміну режиму роботи КПВВ "Станиця-Луганська" - контрольний пункт буде функціонувати до 18:00.

Крім того, громадян, які направляються на тимчасово окуповану територію України, будуть пропускати до 17:30.

Після зазначеного часу в КПВВ "Станиця Луганська" пропускні операції здійснюватися не будуть у зв'язку зі вибухонебезпечністю робіт з розмінування та потенційною загрозою для життя і здоров'я цивільного населення.

Як повідомляли Українські Новини, в Станиці Луганській не можуть розмінувати міст через відсутність гарантій безпеки від бойовиків.

Раніше тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) домовилася про початок розмінування прилеглої до мосту території в Станиці Луганській з 1 серпня.