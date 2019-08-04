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04 серпня 2019, неділя, 17:05 19
Події 2019-08-04T18:30:16+03:00
Українські Новини
Фото дня: в Одеській області машина пішла "носом вниз" у величезну яму на дорозі

Фото дня: в Одеській області машина пішла "носом вниз" у величезну яму на дорозі

Провал машини в яму на дорозі. Фото: Алла Артемчук Завгородня/Фейсбук
Провал машини в яму на дорозі. Фото: Алла Артемчук Завгородня/Фейсбук

В Білгороді-Дністровському через сильні дощі, які пройшли в Одеській області напередодні, відбулося розмиття ґрунту і на проїжджій частині вулиці Європейської прямо під машиною провалився асфальт. Про це повідомили користувачі соцмережі Facebook в співтоваристві "Типовий Аккерман" сьогодні, 4 серпня.

Так, користувачі розповіли, що прямо під час їзди у машини з під коліс пішов асфальт. Був госпіталізований один чоловік із струсом мозку та забоями, ще двоє - отримали невеликі удари.

Раніше в Службі автомобільних доріг Одеської області повідомили про часткове підмиванні грунту і утворення провалів на 51 км траси Н-33 Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші — /М-15/ під'їзд до порту Чорноморськ.

Провал машини в яму на дорозі. Фото: Алла Артемчук Завгородня/ Провал машини в яму на дорозі. Фото: Алла Артемчук Завгородня/Фейсбук

З 14:00 на цій дорозі було введено тимчасове обмеження руху усіх транспортних засобів через НП.

Як повідомляли Українські Новини, в Одеській області пронісся смерч, а злива затопила дороги.

Тим часом в Одеській та Кіровоградській областях знеструмлені десятки населених пунктів через бурю.

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