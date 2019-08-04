Фото дня: в Одеській області машина пішла "носом вниз" у величезну яму на дорозі

В Білгороді-Дністровському через сильні дощі, які пройшли в Одеській області напередодні, відбулося розмиття ґрунту і на проїжджій частині вулиці Європейської прямо під машиною провалився асфальт. Про це повідомили користувачі соцмережі Facebook в співтоваристві "Типовий Аккерман" сьогодні, 4 серпня.\r\nТак, користувачі розповіли, що прямо під час їзди у машини з під коліс пішов асфальт. Був госпіталізований один чоловік із струсом мозку та забоями, ще двоє - отримали невеликі удари.\r\n\r\nРаніше в Службі автомобільних доріг Одеської області повідомили про часткове підмиванні грунту і утворення провалів на 51 км траси Н-33 Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші — \/М-15\/ під'їзд до порту Чорноморськ.\r\nПровал машини в яму на дорозі. Фото: Алла Артемчук Завгородня\/Фейсбук\r\nЗ 14:00 на цій дорозі було введено тимчасове обмеження руху усіх транспортних засобів через НП.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Одеській області пронісся смерч, а злива затопила дороги.\r\nТим часом в Одеській та Кіровоградській областях знеструмлені десятки населених пунктів через бурю.