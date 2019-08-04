Прибула на виклик про домашнє насильство: у Рівному чоловік побив поліцейську

В Рівному 45-річний чоловік напав на поліцейську, що прибула на виклик і побив її. Про це повідомляє прес-служба поліції області.\r\nТак, повідомляється, що 26-річна поліцейська прибула на виклик з приводу домашнього насильства і почала спілкуватися з чоловіком заявниці. Чоловік почав смикати молодшу лейтенантку поліції за формений одяг.\r\n"Потім завдав їй тілесні ушкодження в область голови та шиї. Патрульна звернулася до медичного закладу, де медики діагностували у неї струс головного мозку", — відзначили в поліції. \r\nНаголошується, що зловмисника затримали.\r\nВідкрито кримінальну справу за статтею "погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" (ст. 345 ККУ).\r\nЧоловікові загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, керівник секретаріату антикорупційного комітету Ради побив патрульного.\r\nРаніше на Оболоні поліцейського вдарили по голові пляшкою і пограбували: серед підозрюваних неповнолітні.