Прибула на виклик про домашнє насильство: у Рівному чоловік побив поліцейську

В Рівному 45-річний чоловік напав на поліцейську, що прибула на виклик і побив її. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Так, повідомляється, що 26-річна поліцейська прибула на виклик з приводу домашнього насильства і почала спілкуватися з чоловіком заявниці. Чоловік почав смикати молодшу лейтенантку поліції за формений одяг.

"Потім завдав їй тілесні ушкодження в область голови та шиї. Патрульна звернулася до медичного закладу, де медики діагностували у неї струс головного мозку", — відзначили в поліції.

Наголошується, що зловмисника затримали.

Відкрито кримінальну справу за статтею "погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" (ст. 345 ККУ).

Чоловікові загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

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