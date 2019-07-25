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25 июля 2019, четверг, 17:01 35
Происшествия 2019-07-25T17:01:09+03:00
Українські Новини
На Оболони полицейского ударили по голове бутылкой и ограбили: среди подозреваемых несовершеннолетние

На Оболони полицейского ударили по голове бутылкой и ограбили: среди подозреваемых несовершеннолетние

Полиция задержала 6 подозреваемых в нападении на своего сотрудника на улице Маршала Малиновского в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українські Новини.

Правоохранители установили, что сотрудник отдела криминальной полиции Оболонского управления при исполнении служебных обязанностей стал свидетелем конфликта между группой лиц.

Пытаясь урегулировать инцидент, полицейский сделал им замечания, за что правонарушители набросились на него с кулаками.

Полицейский сделал несколько предупредительных выстрелов, однако в этот момент его сзади ударили бутылкой по голове, от чего он потерял сознание.

После этого преступники забрали у потерпевшего оружие и сумку с личными вещами, документами и деньгами.

Патрульные, прибывшие на вызов, отвезли коллегу в медицинское учреждение.

Следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска нашли неподалеку места преступления похищенное оружие и сумку с документами.

Также полицейские обнаружили и задержали 6 человек, которые могут быть причастны к приступлению.

Среди задержанных есть несовершеннолетние и лица с уголовным прошлым.

Всех задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Начато уголовные производства по ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Продолжаются розыскные действия для установления других лиц, причастных к преступлению, и всех обстоятельств происшествия.

Как сообщали Українські Новини, в Полтавской области жестко избили полицейского, охранявшего избирательный участок.

Под Черновцами мать и подросток побили полицейского за замечание о курении возле больницы.

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