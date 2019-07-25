На Оболони полицейского ударили по голове бутылкой и ограбили: среди подозреваемых несовершеннолетние

Полиция задержала 6 подозреваемых в нападении на своего сотрудника на улице Маршала Малиновского в Киеве.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українські Новини.\r\nПравоохранители установили, что сотрудник отдела криминальной полиции Оболонского управления при исполнении служебных обязанностей стал свидетелем конфликта между группой лиц.\r\nПытаясь урегулировать инцидент, полицейский сделал им замечания, за что правонарушители набросились на него с кулаками.\r\nПолицейский сделал несколько предупредительных выстрелов, однако в этот момент его сзади ударили бутылкой по голове, от чего он потерял сознание.\r\nПосле этого преступники забрали у потерпевшего оружие и сумку с личными вещами, документами и деньгами.\r\nПатрульные, прибывшие на вызов, отвезли коллегу в медицинское учреждение.\r\nСледственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска нашли неподалеку места преступления похищенное оружие и сумку с документами.\r\nТакже полицейские обнаружили и задержали 6 человек, которые могут быть причастны к приступлению.\r\nСреди задержанных есть несовершеннолетние и лица с уголовным прошлым.\r\nВсех задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.\r\nНачато уголовные производства по ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.\r\nПродолжаются розыскные действия для установления других лиц, причастных к преступлению, и всех обстоятельств происшествия.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Полтавской области жестко избили полицейского, охранявшего избирательный участок.\r\nПод Черновцами мать и подросток побили полицейского за замечание о курении возле больницы.