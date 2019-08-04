Україна переплатила понад 80 тис. євро ПАРЄ, намагаючись компенсувати відсутність внесків РФ

Україна переплатила 84 тисячі євро при оплаті щомісячного членського внеску ПАРЄ, намагаючись компенсувати недостатню асамблеї суму через відсутність російських внесків. Про це заявив постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Цензору".\r\nТак, Кулеба заявив, що Україна заплатила 400 тисяч євро замість 316.\r\nКулеба пояснив, що Україна прагнула компенсувати суму, якої ПАРЄ не вистачало через відсутність внесків РФ. Щоб у кінцевому рахунку переконати Асамблею не повертати РФ до Ради Європи.\r\nЗа словами Кулеби, Україна закликала й інші країни заплатити більше, однак ніхто не прислухався. А Росія була повернута в ПАРЄ.\r\n"...Це була цілеспрямована політика нинішнього генерального секретаря Ради Європи Торбйона Ягланда, який вже покидає пост, - блокувати будь-які ініціативи, пов'язані з компенсацією, бажанням або намірами інших країн повторити, наслідувати крок України", - розповів Кулеба. \r\nОднак Кулеба вважає, що українська сторона була права в тому, що переплатила. \r\n"Але наша совість чиста. Тому що, коли в процесі дискусії нас намагалися закинути, що Україна постійно щось просить і ніколи сама нічого не дає для вирішення кризи, то ми казали: вибачте, ми зробили дуже нетипове, безпрецедентне для нас і дуже в серйозних обсягах. Тому що 400 тис. - це дуже велика сума насправді. І тоді говорили: все, Україна, питань немає, ви дійсно зробили те, що могли", - зазначив Дмитро Кулеба.\r\nПісля повернення в ПАРЄ Росія повинна виплатити понад 50 мільйонів євро прострочених внесків.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=YWgypQHDxwY#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Росія заплатить Раді Європи всі борги після відновлення їх у правах.\r\nТакож МЗС зібрався жорстко відповідати ПАРЄ за рішення по Росії.