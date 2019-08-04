Робочий тиждень розпочнеться дощами з поривами вітру, місцями похолодає до +4

5 серпня в Києві мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с. Температура вночі +10...+12 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 7-12 м\/с. Температура вночі +7...+13 градусів, вдень +19...+25 градусів.\r\nУ Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +10...+15 градусів.\r\nУ Моршині вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nУ Трускавці вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nУ Сваляві вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с. Температура вночі +7...+13 градусів, вдень +18...+24 градуси, у Сумській області +17...+22 градуси.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с. Температура вночі +8...+14 градусів, вдень +18...+24 градуси.\r\nНа сході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, вночі місцями пориви 25 м\/с. Температура вночі +8...+14 градусів, удень +17...+23 градуси.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с. Температура вночі +9...+15 градусів, вдень +19...+25 градусів, в Одеській області +23...+28 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м\/с. Температура вночі +10...+15 градусів, вдень +20...+25 градусів.\r\nУ Ялті вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Температура вночі +12...+14 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\n4 серпня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +22...+26 градусів, у Дніпрі в межах Києва +22 градуси.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, балканский циклон прониже зливами майже всю Україну: синоптик попередила про шторм і холод.\r\nРаніше синоптик розповіла, коли повернеться тепло.