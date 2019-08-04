В Одеській та Кіровоградській областях знеструмлено десятки населених пунктів через бурю

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що станом на 7:00 неділі (4 серпня) 40 населених пунктів в Одеській та Кіровоградській областях знеструмлено у зв'язку з погіршенням погодних умов.\r\nПро це йдеться в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.\r\n"В ніч з 3 на 4 серпня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 40 населених пунктів у 2 областях, а саме: Одеська - 25, Кіровоградська - 15", - сказано в ньому.\r\nЗокрема, протягом 3-4 серпня в результаті інтенсивних опадів та накопичення великої кількості дощової води виникали випадки підтоплень дворових господарств і підвалів в Арцизькому, Овідіопольському районах та Одесі.\r\nВсього за добу підрозділами ДСНС здійснено 11 виїздів на відкачування води, 4 виїзди для буксирування автотранспорту та перевезення людей, 5 виїздів для розпилювання та прибирання дерев.\r\nСлужба залучила 90 працівників особового складу та 20 одиниць техніки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 4 серпня на сході та півдні України хмарно, сильний дощ, грози, в окремих районах град, вітер 17-22 м\/с, місцями пориви 25-30 м\/с.\r\nУ липні також були опубліковані кадри смерчу, пронісся над одеським пляжем.