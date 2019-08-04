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04 серпня 2019, неділя, 14:03 5
Суспільство 2019-08-04T14:45:02+03:00
Українські Новини
В Одеській та Кіровоградській областях знеструмлено десятки населених пунктів через бурю

В Одеській та Кіровоградській областях знеструмлено десятки населених пунктів через бурю

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що станом на 7:00 неділі (4 серпня) 40 населених пунктів в Одеській та Кіровоградській областях знеструмлено у зв'язку з погіршенням погодних умов.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

"В ніч з 3 на 4 серпня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 40 населених пунктів у 2 областях, а саме: Одеська - 25, Кіровоградська - 15", - сказано в ньому.

Зокрема, протягом 3-4 серпня в результаті інтенсивних опадів та накопичення великої кількості дощової води виникали випадки підтоплень дворових господарств і підвалів в Арцизькому, Овідіопольському районах та Одесі.

Всього за добу підрозділами ДСНС здійснено 11 виїздів на відкачування води, 4 виїзди для буксирування автотранспорту та перевезення людей, 5 виїздів для розпилювання та прибирання дерев.

Служба залучила 90 працівників особового складу та 20 одиниць техніки.

Як повідомляли Українські Новини, 4 серпня на сході та півдні України хмарно, сильний дощ, грози, в окремих районах град, вітер 17-22 м/с, місцями пориви 25-30 м/с.

У липні також були опубліковані кадри смерчу, пронісся над одеським пляжем.

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