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04 августа 2019, воскресенье, 13:40 215
Общество 2019-08-04T13:40:56+03:00
Українські Новини
ГосЧС предупредило про ухудшение погоды на юге и востоке Украины

ГосЧС предупредило про ухудшение погоды на юге и востоке Украины

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий на юге и востоке страны в воскресенье.

Об этом говорится в сообщении Главного управления ГосЧС в Киеве в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По прогнозам УкрГидрометцентра, 4 августа в результате перемещения активного циклона в южной и восточной части, в Днепропетровской и Кировоградской областях сложные погодные условия: сильные грозовые дожди, порывы ветра и шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах 25-30 м/с, град", - сказано в нем.

Кроме того, 4 августа на акватории и в портах Черного и Азовского морей ожидаются сложные погодные условия - усиление ветра 25-28 м/с, высота волн на Черном море 30-40 дм, на Азовском - 13-15 дм.

Напомним, в июле также были опубликованы кадры смерча, пронесшегося над одесским пляжем.

В июне в Одесской области также пронесся смерч.

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