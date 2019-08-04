ГосЧС предупредило про ухудшение погоды на юге и востоке Украины

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий на юге и востоке страны в воскресенье.\r\nОб этом говорится в сообщении Главного управления ГосЧС в Киеве в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"По прогнозам УкрГидрометцентра, 4 августа в результате перемещения активного циклона в южной и восточной части, в Днепропетровской и Кировоградской областях сложные погодные условия: сильные грозовые дожди, порывы ветра и шквалы 17-22 м\/с, в отдельных районах 25-30 м\/с, град", - сказано в нем.\r\nКроме того, 4 августа на акватории и в портах Черного и Азовского морей ожидаются сложные погодные условия - усиление ветра 25-28 м\/с, высота волн на Черном море 30-40 дм, на Азовском - 13-15 дм.\r\nНапомним, в июле также были опубликованы кадры смерча, пронесшегося над одесским пляжем.\r\nВ июне в Одесской области также пронесся смерч.