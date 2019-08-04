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04 серпня 2019, неділя, 13:01 39
Події 2019-08-04T13:37:01+03:00
Українські Новини
Буря і злива в Одесі звалили в місті десятки дерев і обірвали дроти

Буря і злива в Одесі звалили в місті десятки дерев і обірвали дроти

В Одесі в результаті негоди зафіксували 15 обривів електромереж, а на вулицях більше 20 повалених дерев. Про це повідомили в прес-службі Одеської міськради.

"На 10:00 4 серпня відомо, що в результаті негоди в Одесі повалені 22 дерева і 4 великі гілки. Ведуться роботи по ліквідації наслідків: розпилювання та вивіз дерев, що впали... Також ведуться роботи з відновлення повітряних ліній зовнішнього освітлення. Всього в результаті негоди, за інформацією КП "Одесміськсвітло", за останню добу виявлено 15 обривів електромереж через повалених дерев і зафіксовано 23 пошкодження ліній зовнішнього освітлення", – йдеться в повідомленні.

3 серпня, смерч пронісся в районі села Приморського Татарбунарського району Одеської області, тим часом, як у ряді областей України оголосили штормове попередження.

У липні також були опубліковані кадри смерчу, пронісся над одеським пляжем.

У червні в Одеській області також пронісся смерч.

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