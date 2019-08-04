Депутат Зеленського пропонує гнати Лігачову і Детектор медіа із зустрічей з радником президента

Блогер Максим Бужанський, який пройшов у Верховну Раду від партії "Слуга народу", заявив, що Наталію Лігачову і видання "Детектор медіа" раднику президента Володимиру Бородянському потрібно гнати від себе для того, щоб "не читати про себе в стилі сільських наслідувань одам КПРС". Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Прочитав у змі про зустріч радника Президента з питань медіа( перепрошую, якщо неправильно вказав посада) Володимира Бородянського, з представниками медіа. Не знайомий з Володимиром, чув про нього тільки хороше, сподіваюся, все вийде щонайкраще. Звернув би увагу лише на одну деталь. Я подивився на список тих, хто був присутній на зустрічі. І дозволю висловити одну думку. Якщо ви починаєте щось нове, неважливо що, роботу з медіа, або заварку чашки кави, почніть з головного. Зберіть біля себе всіх штатних порохоботов. Саме штатних, не якихось там доморощених любителів. Всіх-всіх. Зібрали? А тепер женіть їх нахрен. Всією юрбою, стусанами. І ось тоді, точно все вийде. Вище всіх, судячи з того, що я читав, на цій зустрічі підстрибувала Наталія Лігачова. Детектор медіа. Крім слова медіа після слова детектор, до медіа вона більше жодного стосунку не має, бо її не читає непросто ніхто, а вже зовсім ніхто. В якості прикладу медіа здібностей Лігачової, наведу наші п'ятничні ефіри Народ Проти. Як ви знаєте, я завжди потім пишу рецензії, мені це цікаво. І її детектор пише. Кожен раз одне і теж. На програмі було 5 жінок, три жінки, одна жінка, жодної жінки. І все. Це її рівень. Я б хотів звернути увагу представників нової влади на те, що Петра Олексійовича ці убогі втопили рівно в тій же мірі, що і він сам себе. Женіть їх, як чумних, якщо не хочете читати про себе в стилі сільських наслідувань одам КПРС", - написав Бужанський.

Нагадаємо, що раніше Бужанський обіцяв викрити корупцію В'ятровича і його дружини в Інституті національної пам'яті.

Також він хоче скасувати мовні квоти в ЗМІ.