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  • Депутат Зеленского обещает разоблачить коррупцию Вятровича и его жены в Институте национальной памяти
29 июля 2019, понедельник, 10:34 869
Политика 2019-07-29T10:34:51+03:00
Українські Новини
Депутат Зеленского обещает разоблачить коррупцию Вятровича и его жены в Институте национальной памяти

Депутат Зеленского обещает разоблачить коррупцию Вятровича и его жены в Институте национальной памяти

Блогер Максим Бужанский, который прошел в Верховную Раду от партии "Слуга народа", хочет обещает разоблачить коррупцию Вятровича и его жены в Институте национальной памяти. Об этом Бужанский сообщил в интервью интернет-изданию "Страна", передают Українські Новини.

На вопрос журналиста о том, что последние годы Бужанский был одним из ярких оппонентов Владимира Вятровича, директора Украинского института национальной памяти и о том, продолжит ли он эту борьбу в стенах Рады, он ответил, что да, разоблачения преступных схем Вятровича входит в его планы.

"Я приведу пример, чтобы было понятно, до какого маразма они дошли. В этом году мы отмечаем 75-ть лет освобождения Украины. В прошлом году Порошенко подписал указ о праздновании Дня освобождения от Советского Союза. Получается, что с одной стороны празднуем освобождение Советским Союзом от немецко-фашистских захватчиков, а с другой стороны Советский Союз - оккупант. Они это не обосновали. Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину. История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел. Единственный результат Майдана - легализация нацизма. Там нет никакой идеологии. Он ворует деньги в паре со своей супругой и  другими сотрудниками - близкими родственниками. Украинский институт нацпамяти - это одна из самых коррумпированных структур. Буду им заниматься. 

Однако, на вопрос, согласился ли он возглавить Институт национальной памяти вместо Вятровича, Бужанский ответил отрицательно.

"Ни в коем случае. У меня есть один знакомый. Очень достойный претендент на эту должность. Имя не назову", - заявил блогер. 

"Также депутат "Слуги народа" хочет отменить языковые квоты в СМИ.

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