Президент Польщі хоче провести восени парламентські вибори

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що хоче, щоб парламентські вибори в країні відбулися 13 жовтня. Про це повідомляє Polsat.

Свій вибір дати Дуда аргументував тим, що хоче запобігти політичні зіткнення, які виникають у період тривалої виборчої кампанії, тому вибрав дату незабаром після літніх канікул. Вибори повинні пройти не раніше 13 жовтня і не пізніше 10 листопада.

Дуда заявив, що вже звернувся до Державної виборчої комісії з проханням затвердити дату виборів і встановити терміни передвиборної компанії. Комісія повинна відповісти на наступному тижні, тоді він офіційно оголосить дату.

За попередніми даними, правляча партія в Польщі PiS може розраховувати на 41% підтримки виборців. Другий за соціологічними дослідженнями йде опозиційна " Громадянська коаліція, яка набирає 25% голосів.

Тим часом, у Польщі скасували податки для молодих людей з невисоким доходом.

А МЗС Польщі запропонував скасувати для українців роумінг.