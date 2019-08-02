В Польше отменили налоги для молодых людей с невысоким доходом

В Польше в четверг, 1 августа, вступила в силу отмена налога на доходы физических лиц для молодых работников, которые зарабатывают меньше 85,5 тысячи злотых (20000 евро) в год. Так польское правительство пытается остановить "утечку мозгов" в другие страны, отмечает DW со ссылкой на агентство АР.

Отныне налог на доходы физических лиц для молодых работников уменьшился с 18 процентов до нуля. Эта отмена касается лиц младше 26 лет, которые зарабатывают меньше 85,5 тысячи злотых (20000 евро) в год. Ожидается, что благодаря этому состояние почти двух миллионов поляков возрастут.

В правительстве надеются, что эта мера также убедит вернуться домой тех молодых поляков, работающих за рубежом. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий недавно заявил, что надеется, что это "предотвратит дальнейшие потери, обескровливание населения, особенно больное для нации, общества, когда речь идет о молодом поколении".

По его словам, с начала вступления Польши в Евросоюз в 2004 году около полутора миллиона поляков уехали из страны. Это сопоставимо с населением Варшавы. По другим подсчетам, из страны выехали около двух миллионов поляков. Эта отмена налога для молодежи является лишь частью более широкого пакета социальных выплат, правительство Польши решило ввести перед осенними парламентскими выборами. Среди них - денежные бонусы для семей с детьми и единовременная выплата пенсионерам.

Недавний опрос Национального банка Польши показал, что около 15 процентов польских эмигрантов готовы вернуться домой. Особенно это касается тех, кто живет в Великобритании, где есть перспектива жесткого Brexit.

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