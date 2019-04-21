МИД Польши предложил отменить для украинцев роуминг

Польша намерена предложить отмену роуминга для граждан Украины. Об этом в интервью PAP заявил заместитель главы МИД Польши по восточным вопросам Марчин Пшидач.

Он объявил, что Польша, к 10-й годовщине Восточного партнерства предложит установление ротационного председательства в партнерстве и активизацию секторального сотрудничества, в том числе, путем отмены платы за роуминг для граждан некоторых соседних стран.

Пшидач отметил, что отмену платы за звонки в роуминге почувствовали бы на себе простые люди, в частности украинцы, проживающие в Польше.

Напомним, что ранее на саммите вопросы о роуминге между Украиной и ЕС и модель "Восточное партнерство +" остались открытыми.