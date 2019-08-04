Морська авиция України закінчила навчання над Чорним морем

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Одесу з'їхалися десятки міжнародних кораблів і сотні військових на "Сі Бриз-2019".Також в мережі показали кадри з тренувань курсантів Національної академії сухопутних військ.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Одесу з'їхалися десятки міжнародних кораблів і сотні військових на "Сі Бриз-2019".Також в мережі показали кадри з тренувань курсантів Національної академії сухопутних військ.

Морська авіація Збройних сил України завершила навчання над Чорним морем.

Про це повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони України "АрмияИнформ".

Протягом тижневих навчань екіпажі вдосконалювали льотну підготовку, відпрацювали елементи пошуку та надання невідкладної допомоги постраждалим і евакуації.

Кульмінацією військових навчань став пошук і відстеження морськими авіаторами підводного човна супротивника з подальшим здійсненням бомбового і торпедного ударів, повідомили військові.

"Під час ведення повітряної розвідки екіпаж вертольота Ка-27 виявив місце перебування ворога і позначив зону для здійснення удару. На місце поспішила група передових авіаційних навідників, які відпрацювали елементи цілевказівки і коректування вогню. Екіпажі протичовнових вертольотів і літака А-26 знищили умовного противника", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Одесу з'їхалися десятки міжнародних кораблів і сотні військових на "Сі Бриз-2019".

Також в мережі показали кадри з тренувань курсантів Національної академії сухопутних військ.