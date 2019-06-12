Видео дня: впечатляющие кадры укрощения водной стихии курсантами-пехотинцами

В сети появились впечатляющие кадры с тренировок курсантов Национальной академии сухопутных войск.\r\nВидео опубликовано на странице Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в социальной сети Facebook.\r\n"Курсанты-пехотинцы укрощают водную стихию", - говорится в подписи.\r\nОтметим, 15 июня в Национальной академии сухопутных войск состоится торжественный ритуал выпуска молодых офицеров.\r\nВ этот день воинское звание "лейтенант" получают около семи сотен воспитанников видового военного вуза. Среди них - 187 участников боевых действий на востоке Украины, которые в 2015 году вступили на обучение в Академию непосредственно с фронта. Более двадцати из них за мужество и профессионализм, которые были проявлены в зоне боевых действий на востоке Украины, отмечены государственными наградами.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ВСУ показали "отражение десантной операции" на побережье Азовского моря.\r\nКроме того, ВСУ показали, как военные вертолет и катера открыли огонь на Азовском море под "Highway to Hell".