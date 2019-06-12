Видео дня: впечатляющие кадры укрощения водной стихии курсантами-пехотинцами

В сети появились впечатляющие кадры с тренировок курсантов Национальной академии сухопутных войск.

Видео опубликовано на странице Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в социальной сети Facebook.

"Курсанты-пехотинцы укрощают водную стихию", - говорится в подписи.

Отметим, 15 июня в Национальной академии сухопутных войск состоится торжественный ритуал выпуска молодых офицеров.

В этот день воинское звание "лейтенант" получают около семи сотен воспитанников видового военного вуза. Среди них - 187 участников боевых действий на востоке Украины, которые в 2015 году вступили на обучение в Академию непосредственно с фронта. Более двадцати из них за мужество и профессионализм, которые были проявлены в зоне боевых действий на востоке Украины, отмечены государственными наградами.

Как сообщали Українські Новини, ВСУ показали "отражение десантной операции" на побережье Азовского моря.

Кроме того, ВСУ показали, как военные вертолет и катера открыли огонь на Азовском море под "Highway to Hell".