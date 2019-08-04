У серпні можна побачити метеоритний дощ Персеїди: коли і де спостерігати пік зорепаду

У серпні 2019 у нічному небі крім Меркурія українці зможуть побачити найяскравіший зорепад року - метеорний потік Персеїди.

Хоча протягом року є кілька періодів, коли можна бачити "зорі, що падають з неба", але Персеїди є найвідомішим потоком. Особливо у Північній півкулі, бо тут їх видно в теплу пору року, коли багато людей мають відпустки, а учні та студенти канікули, пише "Наше небо".

Коли спостерігати Персеїди?

Метеорний потік діє з 15 липня до 17 серпня, тобто метеори можна побачити в цей період, але спостерігачі переважно обирають ніч максимуму, коли їх буває найбільше. Цього року така ніч буде, ймовірно, з 12 на 13 серпня. Передбачити момент часу, коли кількість метеорів сягне найвищого значення складно. Це може трапитися також перед світанком 11 чи 12 серпня.

Особливість цього року для спостережень Персеїд в тому, що в імовірну ніч максимуму на небі буде Місяць — яскраве джерело світла. Це суттєво заважає насолоджуватися явищем, адже багато метеорів не дуже яскраві, тому побачити їх на світлому від Місяця небі складно. 11 серпня він зайде за обрій на широті Києва близько 1 год 35 хв, а 13 серпня — о 3 год 15 хв за київським літнім часом.

Вигляд зоряного неба й положення Місяця в імовірну ніч максимуму метеорного потоку Персеїди на широті Києва о 3 годині ночі. Малюнок: "Наше небо"

Щоб побачити метеоритний потік радять починати "полювання" з кінця липня ― початку серпня. Вдалим може бути час з півночі й до світанку 3 і 4 серпня, тобто у перші вихідні місяця. Упродовж 5—8 серпня небо буде безмісячне й тому також можна планувати спостереження Персеїд. Зазначається, що в цей час діє також метеорний потік Дельта Аквариди й тому є ймовірність побачити метеори з цього потоку

Де спостерігати Персеїди?

Метеори треба спостерігати на темному небі. Це означає, що потрібно обирати такі місця, де зоряне небо не "забруднене" штучним світлом (ріжні ліхтарі, яскрава реклама та інше нічне освітлення). Така вимога вказує на те, що на яскравому небі міст і селищ годі намагатися отримати максимум насолоди від споглядання цього неймовірно красивого астрономічного явища. Оскільки метеори можуть спалахувати майже в будь-якій точці "кришталевої чаші" літнього неба, то найкращим місцем буде те, де ви зможете бачити все небо без якихось завад.

Як спостерігати Персеїди?

Хоча метеори спалахують кожен по-своєму в ріжних місцях на зоряному небі, але в цього явища є одна особливість — метеори начебто вилітають з однієї точки небесної сфери й линуть до поверхні Землі. Цю точку називають радіантом метеорного потоку й на небі вона міститься в сузір’ї Персея (саме це й зумовило назву потоку). Вам не знадобляться додаткові знання про саме сузір’я, але щоб побачити найбільше метеорів радимо зосередити увагу на тій ділянці неба, де лежить радіант.

На мапі-схемі показано положення радіанта метеорного потоку Персеїди на зоряному небі 13 серпня 2019 р. на широті Києва о 3 годині київського літнього часу. Малюнок: "Наше небо"

Для спостереження метеорів не потрібні спеціальні інструменти (бінокль чи телескоп), тільки темне небо. Спостерігати треба щонайменше упродовж години. Тільки за такий відтинок часу з’явиться шанс побачити кілька метеорів.

Як повідомляли Українські Новини, в ніч на 13 серпня 2018 зорепад Персеїди досяг свого піку. Люди по всій Землі ділилися приголомшливими фото в соцмережах.

Тим часом в серпні 2019 року в нічному небі також можна спостерігати унікальні сріблясті хмари.