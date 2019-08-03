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03 серпня 2019, субота, 23:14 8
Силові структури 2019-08-04T00:00:01+03:00
Українські Новини
В зоні ООС один український боєць отримав поранення

В зоні ООС один український боєць отримав поранення

Зона ООС. Фото: Міноборони України
Зона ООС. Фото: Міноборони України

Бойовики 5 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у суботу, 1 український військовослужбовець отримав поранення. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом доби ворог 5 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації і її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів з підствольних гранатометів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил поблизу Мар'їнки і Павлополя.

В районі оперативно-тактичної угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 3 рази - неподалік Кримського, в околицях Майорска і Південного.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, 2 серпня бойовики 10 разів обстріляли позиції сил ООС, внаслідок чого один український військовослужбовець був поранений.

Раніше український боєць підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

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