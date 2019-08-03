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03 серпня 2019, субота, 19:28 14
Силові структури 2019-08-03T21:15:01+03:00
Українські Новини
Фото дня: вражаючі кадри навчань морської авіації над Чорним морем

Фото дня: вражаючі кадри навчань морської авіації над Чорним морем

Вчення морської авіації. Фото: Міноборони
Вчення морської авіації. Фото: Міноборони

Морська авіація Збройних Сил України завершила льотно-тактичні навчання з відпрацювання різних сценаріїв застосування підрозділів морської авіаційної бригади під час забезпечення дій військ ВМС над Чорним морем.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони.

Зазначається, що до навчань долучили особовий склад бригади, вертольоти Мі-14 та Ка-27, а також літаки Ан-26.

Перше завдання виконали підрозділи батальйону зв’язку та радіотехнічного забезпечення. Вони вийшли в район розгортання за сигналом "Тривога" та підготували позабазовий аеродром до приймання авіатехніки. Тилові служби, зі свого боку, розгорнули повноцінний польовий табір з командним пунктом, місцями для їди та відпочинку.

Упродовж тижневих навчань екіпажі вдосконалили льотну підготовку, відпрацювали елементи пошуку та надання невідкладної допомоги постраждалим та евакуацію.

Кульмінацією військових навчань став пошук і відстеження морськими авіаторами підводного човна противника з подальшим нанесенням бомбового й торпедного ударів.

Під час ведення повітряної розвідки екіпаж вертольота Ка-27 виявив місцеперебування ворога й з допомогою орієнтирної морської авіаційної бомби позначив зону для нанесення удару. До мису Аджияск висунулась група передових авіаційних навідників, які відпрацювали елементи цілевказування і коригування вогню. Екіпажі протичовнових вертольотів та літака А-26 знищили умовного противника.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Одесу з'їхалися десятки міжнародних кораблів і сотні військових на "Сі Бриз-2019".

Також в мережі показали кадри з тренувань курсантів Національної академії сухопутних військ.

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