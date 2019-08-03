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03 серпня 2019, субота, 17:12 70
Світ 2019-08-03T17:41:14+03:00
Українські Новини
У Росії тривають протести: затримано понад 300 осіб

У Росії тривають протести: затримано понад 300 осіб

У Москві в суботу, 3 серпня, проходить неузгоджена акція протесту проти недопуску незалежних кандидатів до виборів у Мосміськдуму і арештів учасників демонстрації 27 липня.

Внаслідок акцій протесту затримано більш як 300 осіб, пише DW.

Влада Москви зробила все можливе, щоб зірвати нові виступи опозиції: були арештовані або оштрафовані багато активні участникии організатори минулих акцій за вільні вибори, до тих, хто наважиться приєднатися до протестів у суботу, погрожують застосувати найжорсткіші заходи, усім фірмам і підприємствам в зоні передбачуваного проходження протестної ходи рекомендовано 3 серпня взагалі не працювати, у Парку імені Горького і на ВДНГ організовані народні гуляння, щоб відвернути увагу москвичів від демонстрації.

Акція проходить у формі прогулянки по Бульварному кільцю. Її організаторами виступила група незалежних кандидатів, яких не допустили до виборів у Мосміськдуму, а також Лібертаріанська партія Росії.

Найбільш активно людей затримували на Пушкінській площі, повідомляє кореспондент "Радіо Свобода". В автозаках виявилися активісти, журналісти і випадкові перехожі, серед них є неповнолітні. У числі затриманих працівників ЗМІ – кореспонденти "Дождя", "Сноба" і "Ведомостей".

На Трубній площі в суботу вдень зібралося більш як сто людей. ОМОН відтіснив їх, вимагаючи переміститися в сторону Садового кільця і не заважати проходу. Пізніше там затримали більш як десять активістів.

У низці випадків поліція застосовує силу і больові прийоми.

В одному з автозаків перебуває керівник відділу розслідувань Фонду боротьби з корупцією Георгій Албуров. До цього – однієї з перших була затримана юрист ФБК, незареєстрований кандидат у Мосміськдуму Любов Соболь.

Також повідомляється, що серед затриманих виявилися двоє членів партії "Єдина Росія", які намагалися перейти вулицю.

Раніше кількох людей забрали під час перевірки документів. До цього повідомлялося, що співробітники правоохоронних органів перевіряють людей біля станцій метро і вручають застереження про неприпустимість участі у "заворушеннях".

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні 2018 у Росії також пройшли акції протесту на підтримку політв'язнів: десятки людей були затримані. Крім того, в Росії пройшли мітинги в пам'ять про вбитого Нємцова.

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