В Одесі п'яний чоловік кинув гранату з вікна дев'ятого поверху

В Одесі 47-річний п'яний житель багатоповерхівки з хуліганських спонукань з вікна квартири на дев'ятому поверсі кинув гранату. Вибуху не сталося і ніхто не постраждав.\r\nПро це повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області.\r\nЗгідно з повідомленням, під час огляду місця події вилучені поліцією металеві предмети, зовні схожі на корпус гранати РГД-5, і запал. Поліцією встановлено особу, причетну до зазначеного правопорушення.\r\nВ ході огляду помешкання чоловіка вилучено ще кілька предметів, схожих на гранати.\r\nВідкрито кримінальну справу за статтями "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" (ч. 1 ст. 263 КК) і "хуліганство" (ч. 4 ст. 296 ККУ).\r\nЗловмисника затримали.\r\nТриває слідство.\r\nНагадаємо, раніше на пішохідному переході в Дніпрі лежала бойова граната. Також невідомі в Рівненській області прикріпили гранату до ручки автомобіля кандидата в депутати Ради.Т им часом у Запоріжжі загинула дитина, яка знайшла гранату.