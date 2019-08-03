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03 серпня 2019, субота, 13:49 7
Силові структури 2019-08-03T14:15:01+03:00
Українські Новини
В Одесі п'яний чоловік кинув гранату з вікна дев'ятого поверху

В Одесі п'яний чоловік кинув гранату з вікна дев'ятого поверху

Граната. Фото: 1tv.kr.ua
Граната. Фото: 1tv.kr.ua

В Одесі 47-річний п'яний житель багатоповерхівки з хуліганських спонукань з вікна квартири на дев'ятому поверсі кинув гранату. Вибуху не сталося і ніхто не постраждав.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області.

Згідно з повідомленням, під час огляду місця події вилучені поліцією металеві предмети, зовні схожі на корпус гранати РГД-5, і запал. Поліцією встановлено особу, причетну до зазначеного правопорушення.

В ході огляду помешкання чоловіка вилучено ще кілька предметів, схожих на гранати.

Відкрито кримінальну справу за статтями "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" (ч. 1 ст. 263 КК) і "хуліганство" (ч. 4 ст. 296 ККУ).

Зловмисника затримали.

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше на пішохідному переході в Дніпрі лежала бойова граната. Також невідомі в Рівненській області прикріпили гранату до ручки автомобіля кандидата в депутати Ради.Т им часом у Запоріжжі загинула дитина, яка знайшла гранату.

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