В Одесі п'яний чоловік кинув гранату з вікна дев'ятого поверху

В Одесі 47-річний п'яний житель багатоповерхівки з хуліганських спонукань з вікна квартири на дев'ятому поверсі кинув гранату. Вибуху не сталося і ніхто не постраждав.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області.

Згідно з повідомленням, під час огляду місця події вилучені поліцією металеві предмети, зовні схожі на корпус гранати РГД-5, і запал. Поліцією встановлено особу, причетну до зазначеного правопорушення.

В ході огляду помешкання чоловіка вилучено ще кілька предметів, схожих на гранати.

Відкрито кримінальну справу за статтями "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" (ч. 1 ст. 263 КК) і "хуліганство" (ч. 4 ст. 296 ККУ).

Зловмисника затримали.

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше на пішохідному переході в Дніпрі лежала бойова граната. Також невідомі в Рівненській області прикріпили гранату до ручки автомобіля кандидата в депутати Ради.Т им часом у Запоріжжі загинула дитина, яка знайшла гранату.