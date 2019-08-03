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03 серпня 2019, субота, 12:47 15
Президент 2019-08-03T14:15:02+03:00
Українські Новини
Україні введе безвіз для інтуристів, які їдуть на лікування в Трускавець

Україні введе безвіз для інтуристів, які їдуть на лікування в Трускавець

Зеленський в Трускавці. Фото: УП
Зеленський в Трускавці. Фото: УП

Президент Володимир Зеленський, до приїзду якого у Трускавці ввели додаткові заходи безпеки, має намір передати Міністерству закордонних справ список країн, для яких варто було б ввести безвізовий в'їзд в Україну, щоб поліпшити медичний туризм в Трускавець (Львівська область).

Про це він сказав під час наради з розвитку медичного туризму в Трускавці, передають Українські Новини.

Під час наради Зеленському доповіли, що в 2018 році близько 60 тис. іноземних туристів приїжджали до України на оздоровлення і витратили близько 150 млн доларів (в середньому 2,5 тис. доларів на людину за курс лікування).

Водночас Президенту поскаржилися на проблему черг на кордоні та закликали розширити безвізовий режим.

"Є цифри, на скільки збільшиться туризм, якщо ми скасуємо візи?.. Я думаю, що ми можемо підготувати список країн, які не просто хотіли б потрапити до Трускавеця, а які зазвичай щорічно сюди приїжджають. Ми можемо підготувати цей список і звернутися до Міністерства закордонних справ ", - відреагував Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський в суботу відвідує Трускавець де кандидати від партії "Слуга народу" депутати Верховної Ради проходять тижневе інтенсивне навчання від "Київської школи економіки".

Після офіційної програми Зеленський планує відвідати навчання новообраних депутатів, яке завершується в ці вихідні (3-4 серпня).

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