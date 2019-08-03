Україні введе безвіз для інтуристів, які їдуть на лікування в Трускавець

Президент Володимир Зеленський, до приїзду якого у Трускавці ввели додаткові заходи безпеки, має намір передати Міністерству закордонних справ список країн, для яких варто було б ввести безвізовий в'їзд в Україну, щоб поліпшити медичний туризм в Трускавець (Львівська область).\r\nПро це він сказав під час наради з розвитку медичного туризму в Трускавці, передають Українські Новини.\r\nПід час наради Зеленському доповіли, що в 2018 році близько 60 тис. іноземних туристів приїжджали до України на оздоровлення і витратили близько 150 млн доларів (в середньому 2,5 тис. доларів на людину за курс лікування).\r\nВодночас Президенту поскаржилися на проблему черг на кордоні та закликали розширити безвізовий режим.\r\n"Є цифри, на скільки збільшиться туризм, якщо ми скасуємо візи?.. Я думаю, що ми можемо підготувати список країн, які не просто хотіли б потрапити до Трускавеця, а які зазвичай щорічно сюди приїжджають. Ми можемо підготувати цей список і звернутися до Міністерства закордонних справ ", - відреагував Зеленський.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський в суботу відвідує Трускавець де кандидати від партії "Слуга народу" депутати Верховної Ради проходять тижневе інтенсивне навчання від "Київської школи економіки".\r\nПісля офіційної програми Зеленський планує відвідати навчання новообраних депутатів, яке завершується в ці вихідні (3-4 серпня).