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03 серпня 2019, субота, 07:30 10
Економіка 2019-08-03T08:00:02+03:00
Українські Новини
Без права на субсидію: 4 топ-хитрощі оформлення соцдопомоги серед українців

Без права на субсидію: 4 топ-хитрощі оформлення соцдопомоги серед українців

Субсидії.
Субсидії.

У той час, як середній розмір субсидії змінився, українці, які не мають права на цю соціальну допомогу, все частіше звертаються до хитрощів, які допомагають їм її оформити.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Україна", передають Українські Новини.

Так, на першому місці топа хитрощів, на які готові українці, щоб отримати субсидію, - розлучення. Таким чином намагаються приховати частину сімейних доходів. Найчастіше розривають шлюби напередодні опалювального сезону. Викрити фіктивне розлучення соціальним службам вкрай складно.

Подружжя можуть бути розведені, але при цьому продовжувати вести спільне господарство, перебувати в родинних стосунках, але формально, при зверненні в органи будуть подавати інформацію, що вони не є подружжям.

На другому місці - виписка або зняття з реєстрації в квартирі одного з членів сім'ї для отримання державної допомоги. Де-факто він нікуди не з'їжджає.

На третьому місці - пошук роботи без оформлення. Претендент на субсидію отримує зарплату в конверті, а соціальним службам каже, що безробітний. Ба більше, навіть стає на облік до центру зайнятості і отримує подвійну допомогу.

На четвертому місці списку шахрайських схем - отримання довідки про алкогольну або наркотичну залежність одного з членів сім'ї. Таким чином намагаються довести його тимчасову нездатність отримувати дохід. Насправді, ця людина може працювати нелегально.

Виявляють такий обман під час перевірок претендентів на пільгу - не часто.

Водночас якщо неправдиву інформацію такі виявлять, субсидію за весь період отримання доведеться повернути.

Раніше Українські Новини писали, скільки пенсіонерів отримали готівку поштою навесні.

Тим часом у Тернополі пенсіонерку будуть судити через субсидії, їй загрожує три роки в'язниці.

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