Без права на субсидію: 4 топ-хитрощі оформлення соцдопомоги серед українців

У той час, як середній розмір субсидії змінився, українці, які не мають права на цю соціальну допомогу, все частіше звертаються до хитрощів, які допомагають їм її оформити.\r\nПро це йдеться у сюжеті телеканалу "Україна", передають Українські Новини.\r\nТак, на першому місці топа хитрощів, на які готові українці, щоб отримати субсидію, - розлучення. Таким чином намагаються приховати частину сімейних доходів. Найчастіше розривають шлюби напередодні опалювального сезону. Викрити фіктивне розлучення соціальним службам вкрай складно.\r\nПодружжя можуть бути розведені, але при цьому продовжувати вести спільне господарство, перебувати в родинних стосунках, але формально, при зверненні в органи будуть подавати інформацію, що вони не є подружжям.\r\nНа другому місці - виписка або зняття з реєстрації в квартирі одного з членів сім'ї для отримання державної допомоги. Де-факто він нікуди не з'їжджає.\r\nНа третьому місці - пошук роботи без оформлення. Претендент на субсидію отримує зарплату в конверті, а соціальним службам каже, що безробітний. Ба більше, навіть стає на облік до центру зайнятості і отримує подвійну допомогу.\r\nНа четвертому місці списку шахрайських схем - отримання довідки про алкогольну або наркотичну залежність одного з членів сім'ї. Таким чином намагаються довести його тимчасову нездатність отримувати дохід. Насправді, ця людина може працювати нелегально.\r\nВиявляють такий обман під час перевірок претендентів на пільгу - не часто.\r\nВодночас якщо неправдиву інформацію такі виявлять, субсидію за весь період отримання доведеться повернути.\r\nРаніше Українські Новини писали, скільки пенсіонерів отримали готівку поштою навесні.\r\nТим часом у Тернополі пенсіонерку будуть судити через субсидії, їй загрожує три роки в'язниці.