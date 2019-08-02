Саудівкам від 21 року дозволили виїжджати з країни, не питаючи чоловіків

Саудівська Аравія, в якій нещодавно жінку вперше призначили послом і яку давно критикують за порушення прав людини, вводить ряд помітних послаблень для жінок, зокрема, в тому, що стосується свободи пересування. Тепер жінкам старше 21 року не вимагається дозвіл їх чоловіків-опікунів - чоловіків, батьків або братів, щоб зробити закордонний паспорт і виїхати за кордон, повідомляє "Російська служба BBC".\r\nВперше в історії жінкам дозволено оформлювати такі документи, як свідоцтва про народження, шлюб і розлучення. Згідно з новим законом, усі громадяни країни мають право на роботу, не зазнаючи дискримінації за гендерною та віковою ознакою, а також за станом здоров'я.\r\nХоча саудівці активно хвалять реформу в Twitter, критики відзначають, що прийняті закони працюють лише на словах в країні, де насправді правлять традиції.\r\nЖінки як і раніше повинні отримувати згоду чоловіків, щоб вийти заміж або жити самостійно.\r\nСаудівським жінкам також потрібен дозвіл від родича-чоловіка, щоб покинути в'язницю або притулок для жертв домашнього насильства.\r\nХештег, який закликає дозволити шлюб без згоди опікуна, став одним з найпопулярніших у Twitter після оголошення про реформу.\r\nНезважаючи на нещодавні реформи, Саудівська Аравія увійшла в останню десятку країн в Індексі гендерного розриву на Всесвітньому економічному форумі в 2018 році (з 2017 року вона на два пункти випереджає Іран).\r\nУ травні 2018 року влада Саудівської Аравії заарештувала понад десять активісток, які виступали за права жінок. Активістки вимагали дозволити жінкам водити машину. Відтоді заборону було знято, але більшість з них досі залишаються в ув'язненні.\r\nЖінкам, що страждають від домашнього насильства, неодноразово доводилося тікати з країни.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, дівчина з Саудівської Аравії виїхала до Канади, щоб попросити притулку.\r\nРаніше в Саудівській Аравії жінок заарештували за участь у хеловінській вечірці.