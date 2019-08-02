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02 серпня 2019, пʼятниця, 23:59 7
Азія 2019-08-03T00:30:01+03:00
Українські Новини
Саудівкам від 21 року дозволили виїжджати з країни, не питаючи чоловіків

Саудівкам від 21 року дозволили виїжджати з країни, не питаючи чоловіків

Паранджа. Фото: pixabay
Паранджа. Фото: pixabay

Саудівська Аравія, в якій нещодавно жінку вперше призначили послом і яку давно критикують за порушення прав людини, вводить ряд помітних послаблень для жінок, зокрема, в тому, що стосується свободи пересування. Тепер жінкам старше 21 року не вимагається дозвіл їх чоловіків-опікунів - чоловіків, батьків або братів, щоб зробити закордонний паспорт і виїхати за кордон, повідомляє "Російська служба BBC".

Вперше в історії жінкам дозволено оформлювати такі документи, як свідоцтва про народження, шлюб і розлучення. Згідно з новим законом, усі громадяни країни мають право на роботу, не зазнаючи дискримінації за гендерною та віковою ознакою, а також за станом здоров'я.

Хоча саудівці активно хвалять реформу в Twitter, критики відзначають, що прийняті закони працюють лише на словах в країні, де насправді правлять традиції.

Жінки як і раніше повинні отримувати згоду чоловіків, щоб вийти заміж або жити самостійно.

Саудівським жінкам також потрібен дозвіл від родича-чоловіка, щоб покинути в'язницю або притулок для жертв домашнього насильства.

Хештег, який закликає дозволити шлюб без згоди опікуна, став одним з найпопулярніших у Twitter після оголошення про реформу.

Незважаючи на нещодавні реформи, Саудівська Аравія увійшла в останню десятку країн в Індексі гендерного розриву на Всесвітньому економічному форумі в 2018 році (з 2017 року вона на два пункти випереджає Іран).

У травні 2018 року влада Саудівської Аравії заарештувала понад десять активісток, які виступали за права жінок. Активістки вимагали дозволити жінкам водити машину. Відтоді заборону було знято, але більшість з них досі залишаються в ув'язненні.

Жінкам, що страждають від домашнього насильства, неодноразово доводилося тікати з країни.

Як повідомляли Українські Новини, дівчина з Саудівської Аравії виїхала до Канади, щоб попросити притулку.

Раніше в Саудівській Аравії жінок заарештували за участь у хеловінській вечірці.

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