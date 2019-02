Принцесса является дочерью принца Бандара, возглавлявшего саудовскую дипломатическую миссию в Вашингтоне с 1983 по 2005 годы. Рима в эти годы также жила в Вашингтоне и училась в американском университете.

Рима также занималась предпринимательской деятельности, возглавляла и была соучредительницей ряд инициатив по борьбе за права женщин, когда вернулась в Саудовскую Аравию в 2005 году.

Она была одной из первых, кто публично высказывался о вызовах и социальные барьеры для женщин в Саудовской Аравии.

В прошлом году она посетила Вашингтон, где проводила беседы с исследовательскими институтами и аналитическими центрами о необходимости полного включения саудовок к работе.

Рима свободно владеет английским и арабским языками, знает политическую ситуацию США и вскоре должна преступить к обязанностям.

