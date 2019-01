Рахаф Мухаммед аль-Кунуна намагалсь бежать в Австралии, однако ее задержали пограничники в Таиланде.

Представители иммиграционной службы пытались вернуть девушку в Кувейт, где проживает ее семья. Однако она забаррикадировался в гостинице аэропорта и требовала встречи с правозащитниками с ООН.

Рахаф утверждает, что ее семья убьет ее, потому что она отказалась от ислама.

"Моя жизнь в опасности. Моя семья угрожает убить меня за обычные вещи", - рассказала девушка.

7 января власти Таиланда предоставила им доступ к девушке, отметила пресс-секретарь управления ООН по делам беженцев Мелисса Флеминг.

There are guards outside Rahaf’s hotel room. It’s 6.20am in Thailand. She’s been threatened to be put on the 11.15 am @KuwaitAirways flight. She’s been denied access to a lawyer. She wants to speak to @UNHCRThailand and claim asylum #SaveRahaf https://t.co/yHaOBom9E7