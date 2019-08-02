Членів виборчкому округу №69, де виграв Балога, підозрюють у фальсифікації

Прокуратура оголосила про підозру у фальсифікації 5 членам дільничної виборчої комісії округу №69 в Закарпатській області, вибори в якому виграв депутат Верховної Ради Віктор Балога (позафракційний), який балотувався від партії "Єдиний центр".\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Закарпатської області, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, члени дільничного виборчкому в селі Суха (Іршавський район) незаконно видали бюлетені для голосування на осіб, які під час проведення голосування перебували за кордоном.\r\nтобто бюлетені були видані особам, які не мали права на їх отримання.\r\nЧлени комісії видали понад 90 таких бюлетенів.\r\nДії підозрюваних кваліфіковані за ч. 2 ст. 158-1 (незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше одного разу) Кримінального кодексу.\r\nТриває подальше досудове розслідування.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в окрузі на Закарпатті, де виграв депутат Ради, перераховують голоси.\r\nРаніше у Запорізькій області членів виборчкому спіймали на спробі фальсифікації результатів виборів.