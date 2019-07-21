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21 июля 2019, воскресенье, 19:25 112
Силовые структуры 2019-07-21T19:25:16+03:00
Українські Новини
В Запорожской области членов избиркома поймали на попытке фальсификации результатов выборов

В Запорожской области членов избиркома поймали на попытке фальсификации результатов выборов

Сотрудники Национальной полиции в воскресенье начали расследование по подозрению членов избирательной комиссии в попытке фальсификации результатов выборов на избирательном участке в Мелитополе Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, члены избиркома подписали протоколы о подсчете голосов избирателей до его заполнения и не на заседании избирательной комиссии.

Расследование начато по признакам ч.4 ст.158 Уголовного кодекса (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей, членом избирательной комиссии, или в случае если такие действия привели к невозможности установления итогов голосования на избирательном участке в соответствующем избирательном округе или к признанию голосования на избирательном участке недействительным).

Как сообщали Українськi Новини, из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ.

Также 35,77% избирателей в 103 из 199 округов во всех областях проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 16:00.

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