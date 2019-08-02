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02 серпня 2019, пʼятниця, 20:33 5
Судова влада 2019-08-02T21:00:01+03:00
Українські Новини
ГПУ повідомила про підозру трьом суддям Окружного адмінсуду Києва

ГПУ повідомила про підозру трьом суддям Окружного адмінсуду Києва

Генеральна прокуратора повідомила про підозру 3 суддям Окружного адміністративного суду Києва і судді Суворовського районного суду Одеси у втручанні в діяльність державних органів.

Про це прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган повідомила Українським Новинам.

Вона зазначила, що заступник Генпрокурора Сергій Кізь планує звернутися до Вищої ради правосуддя і суду з клопотанням про відсторонення даних суддів від займаних посад, а також про обрання запобіжного заходу.

Наступного тижня Луценко проведе чергову нараду і заслухає слідчих і прокурорів у цій справі.

Зазначене виробництво стосується обставин можливих неправомірних дій суддів щодо перешкоджання діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів і її членів шляхом створення штучних перешкод у діяльності, втручання в діяльність судових органів і винесення суддями завідомо неправосудних рішень.

Як повідомляли Українські Новини, ГПУ повідомила про підозру голові Окружного адмінсуду Києва Вовку.

Раніше Генпрокуратура викликала голову Окружного адмінсуду Києва Вовка і ще трьох суддів ОАСК на допит для вручення підозр.

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