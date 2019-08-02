ГПУ повідомила про підозру трьом суддям Окружного адмінсуду Києва

Генеральна прокуратора повідомила про підозру 3 суддям Окружного адміністративного суду Києва і судді Суворовського районного суду Одеси у втручанні в діяльність державних органів.\r\nПро це прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган повідомила Українським Новинам.\r\nВона зазначила, що заступник Генпрокурора Сергій Кізь планує звернутися до Вищої ради правосуддя і суду з клопотанням про відсторонення даних суддів від займаних посад, а також про обрання запобіжного заходу.\r\nНаступного тижня Луценко проведе чергову нараду і заслухає слідчих і прокурорів у цій справі.\r\nЗазначене виробництво стосується обставин можливих неправомірних дій суддів щодо перешкоджання діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів і її членів шляхом створення штучних перешкод у діяльності, втручання в діяльність судових органів і винесення суддями завідомо неправосудних рішень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ГПУ повідомила про підозру голові Окружного адмінсуду Києва Вовку.\r\nРаніше Генпрокуратура викликала голову Окружного адмінсуду Києва Вовка і ще трьох суддів ОАСК на допит для вручення підозр.