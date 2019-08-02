У Херсонській області горить ліс

Пожежа в лісі в Херсонській області. Фото: ДСНС

Пожежа в лісі в Херсонській області. Фото: ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідує пожежу в лісі поблизу села Нова Збур'ївка Херсонської області.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці ДСНС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, 2 серпня в Держнс надійшла інформація про те, що поблизу села Нова Збур'ївка в Новозбуровском лісництві загорівся лісовий масив площею близько 5 га.

Наразі пожежу гасять 57 осіб з використанням 19 одиниць техніки, з них 27 осіб - пожежні ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, у Херсонській області в лісі сталася масштабна пожежа.

Раніше під Борисполем згоріло 10 га пшениці.