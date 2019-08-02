ДБР вилучило у ВМС документи про перехід українських кораблів через Керченську протоку в листопаді 2018

Держбюро розслідувань вилучило у командування Військово-морських сил копії документів, що стосуються проходу українських кораблів через Керченську протоку в листопаді 2018 року.

Про це йдеться в матеріалах Печерського суду Києва, передають Українські Новини.

"Під час здійснення досудового розслідування слідчими Державного бюро розслідувань 12 липня на підставі постанови слідчого судді Печерського районного суду Києва проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Командування ВМС ЗС України. Під час нього вилучено копії документів, що стосуються переходу українських кораблів через Керченську протоку 25.11.2018", - сказано в матеріалах.

Крім того, в рамках справи за фактом можливої ​​державної зради колишнього Президента Петра Порошенка та інших посадових осіб під час проходу українськими моряками Керченської протоки, що призвело до їх захоплення Росією, призначено експертизу.

Таке рішення було прийнято Печерським судом Києва 29 липня за клопотанням ДБР.

Як повідомляли Українські Новини, в Росії пред'явили остаточне звинувачення 24 українським полоненим морякам.

Раніше трибунал ООН зобов'язав Росію звільнити захоплених українських моряків.