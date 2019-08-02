підписатися на розсилку
25.1 25.55
27.6 28.25
˟
02 серпня 2019, пʼятниця, 17:35 13
Судова влада 2019-08-02T19:00:03+03:00
Українські Новини
ДБР вилучило у ВМС документи про перехід українських кораблів через Керченську протоку в листопаді 2018

ДБР вилучило у ВМС документи про перехід українських кораблів через Керченську протоку в листопаді 2018

Держбюро розслідувань вилучило у командування Військово-морських сил копії документів, що стосуються проходу українських кораблів через Керченську протоку в листопаді 2018 року.

Про це йдеться в матеріалах Печерського суду Києва, передають Українські Новини.

"Під час здійснення досудового розслідування слідчими Державного бюро розслідувань 12 липня на підставі постанови слідчого судді Печерського районного суду Києва проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Командування ВМС ЗС України. Під час нього вилучено копії документів, що стосуються переходу українських кораблів через Керченську протоку 25.11.2018", - сказано в матеріалах.

Крім того, в рамках справи за фактом можливої ​​державної зради колишнього Президента Петра Порошенка та інших посадових осіб під час проходу українськими моряками Керченської протоки, що призвело до їх захоплення Росією, призначено експертизу.

Таке рішення було прийнято Печерським судом Києва 29 липня за клопотанням ДБР.

Як повідомляли Українські Новини, в Росії пред'явили остаточне звинувачення 24 українським полоненим морякам.

Раніше трибунал ООН зобов'язав Росію звільнити захоплених українських моряків.

Більше новин про: Керченська протока Керченський інцидент ДБР Військово-морські сили

Архів
Новини
ЦВК визнала обраним кандидатом у депутати ведучого "1+1" Дубинського 19:03
Новообраним депутатам проведуть дводенний тренінг в готелі під Києвом 18:50
Нардеп Кононенко відмовився від голосової експертизи у справі "Центренерго", - адвокат Лисак 18:33
Ощадбанк переобрав головою правління Пишного 18:31
Зеленський приєднається на вихідних до школи "Слуги народу" в Трускавці 18:30
більше новин
Андрій Богдан
Богдан потролив Кличка у Фейсбуці після публікації своєї дивної заяви про відставку 23:01
Всі доходи від використання транспортної інфраструктури принесли українському бюджету менше, ніж вивели преміями Коболєв і компанія 07:30
ДБР завело на Порошенка і Гонтареву нову справу, по якій можуть конфіскувати їх майно, - Портнов 09:55
Один із керівників Нацполіції мститься журналісту за розслідування статків його родини, - ЗМІ 14:51
За нинішніх темпів промисловість вийде на рівень 2013 року тільки через 41 рік, - Льовочкін 13:50
більше новин
ДБР завело на Порошенка і Гонтареву нову справу, по якій можуть конфіскувати їх майно, - Портнов 09:55
Українці зможуть заощадити до 40% на тепло і воду: як боротися із завищеними цінами в платіжках 08:00
Сьогодні у Києві на Південному мосту обмежать рух до осені 08:10
Екс-медіаменеджер Пінчука Бородянський може стати главою мега-міністерства з інформполітики і кличе ЗМІ на зустріч 20:36
Актриси "Сватів" будуть гастролювати в Криму 23:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok