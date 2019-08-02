Центр кіберзахисту Національного банку і Державний центр кіберзахисту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України підписали меморандум про взаємодію і співпрацю в сфері кібербезпеки в той час, як Америка підготувала законопроект про допомогу Україні з кібербезпекою

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Цей меморандум спрямовано на попередження, виявлення, ефективне реагування та протидію актуальним кіберзагрозам, підвищення рівня інформаційної безпеки та ситуаційної обізнаності в сфері кібербезпеки і кіберзахисту", - сказано в повідомленні.

Для цього НБУ і Державний центр кіберзахисту планують здійснювати раннє оповіщення про виявлення спроби вчинення кібератак, рівень і складність яких може становити значну загрозу для банківської системи України, інфраструктури і національної безпеки України.

Також НБУ і держцентр кіберзахисту намір обмінюватися інформацією про результати аналізу виявлених кіберінцидентів і кібератак, а також рекомендаціями і заходами щодо підвищення рівня кіберзахисту; обмінюватися технічною, технологічною та довідковою інформацією в сфері забезпечення кіберзахисту, а також проводити спільні навчальні, консультативні та суспільно-освітні заходи, обмін набутим досвідом у сфері забезпечення кібербезпеки і кіберзахисту.

При підписанні меморандуму представники урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (CERT-UA) зазначили, що поєднання професійного, ресурсного та інтелектуального потенціалу державного сектора у протидії актуальним загрозам сприятиме підвищенню загального рівня кіберзахисту державних інформаційних ресурсів і критичної інфраструктури.

У свою чергу, представники Центру кіберзахисту НБУ зазначили, що взаємодія команд реагування CSIRT-NBU і CERT-UA істотно підвищить кіберстійкість банківської системи України при сучасних викликах і загрозах, дасть змогу більш ефективно реагувати і протистояти актуальним кіберзагрозам, насамепед високого ступеня складності, а також сприятиме стабільності банківської системи.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив Данилюка керівником координаційного центру кібербезпеки.

9 травня 2018 року закон про кібербезпеку набув чинності.