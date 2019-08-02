Заарештований російський ракетний комплекс передали українським військовим

Служба безпеки України передала заарештований зенітно-ракетний комплекс С-125 "Печора" Росії Збройним силам України після того, як в Луганській області бійці ВЗСУ захопили російську зброю

Про це йдеться у повідомленні СБУ, передають Українські Новини.

"Служба безпеки України спільно з Головною військовою прокуратурою, ДП "Укроборонсервіс" і Миколаївською митницею забезпечили передачу Міноборони України незаконно ввезеного на територію нашої держави російського зенітно-ракетного комплексу С-125 "Печора", - йдеться в ньому.

В рамках кримінального провадження щодо ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу, встановлено, що в період 2007-2010 років посадові особи компанії "Рособоронекспорт" (Росія), за попередньою змовою з іншими особами, незаконно переправили через митний кордон України ЗРК С-125 "Печора", а також 36 зенітних ракет класу земля-повітря разом із супутнім обладнанням та іншим озброєнням.

За даними СБУ, зброю планували перевезти в одну з країн Східної Африки, стосовно якої Радою безпеки Організації об'єднаних націй введено ембарго.

У січні зазначений ЗРК був виявлений в одному зі складських приміщень у Миколаєві.

Ухвалою слідчого судді 36 зенітних ракет з супутнім обладнанням та іншим озброєнням були вилучені в ході обшуку як контрабанда, визнані речовими доказами і на них накладено арешт.

27 березня на засіданні Кабінету міністрів України було прийнято рішення про передачу всього вищевказаного озброєння Міністерства оборони для подальшого розпорядження.

Після завершення необхідних процесуальних дій у кримінальному провадженні, озброєння передається в Збройні сили, які отримають ЗРК у складі цілого дивізіону.

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Як повідомляли Українські Новини, контррозвідка СБУ заявляє, що фірма колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил (1996 - 1998) Олександра Затинайка та екс-чиновника "Укрспецекспорту" Володимира Петенка постачала контрабандою з Росії запчастини для ЗРК для продажу Міноборони.

У березні правоохоронці виявили 36 російських ракет "земля-повітря" для зенітно-ракетного комплексу "Печора" в порту в Одеській області.