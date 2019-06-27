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27 июня 2019, четверг, 14:04 2266
Силовые структуры 2019-06-27T14:04:12+03:00
Українські Новини
Фирма экс-начальника Генштаба пыталась продать Минобороны контрабандные запчасти ЗРК из России

Фирма экс-начальника Генштаба пыталась продать Минобороны контрабандные запчасти ЗРК из России

Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса. Фото: facebook/GeneralStaff
Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса. Фото: facebook/GeneralStaff

Контрразведка Службы безопасности Украины заявляет, что фирма бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил (1996 - 1998) Александр Затынайко и экс-чиновника "Укрспецэкспорта" Владимира Петенко поставляла контрабандой из России запчасти для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) для продажи Министерству обороны.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Досудебным расследованием установлено, что в Печерское управление полиции Киева поступил рапорт консультанта-эксперта Департамента контрразведки СБУ о том, что получены данные о возможных противоправных действиях, которые заключаются в хранении боевой части к зенитно-ракетным комплексам, других товаров военного назначения, предварительно ввезенных в Украину из Российской Федерации контрабандным путем.

В частности,  установлено, что руководитель ООО "ДеминингСолюшнс" (бенефициарные владельцы - Владимир Петенко и его сын, а также Александр Затынайко и Вадим Ковальский) организовал ввоз на территорию Украины составляющих (боевых) частей к ЗРК с сокрытием от таможенного контроля, которые в дальнейшем планировалось восстановить и провести легализацию их происхождения для реализации в пользу Министерства обороны.

Так, 11 мая правоохранители провели обыск и обнаружили закопанным на территории приусадебного земельного участка 6 унифицированных блоков УБ-32А-24 (блок орудий для доставки и пуска неуправляемых авиационных ракет).

Полиция открыла уголовное производство по данному факту и инициировала назначение экспертизы для определения пригодности к использованию обнаруженных запчастей к оружию.

Как сообщали Українськi Новини, в марте правоохранители обнаружили 36 российских ракет "земля-воздух" для зенитно-ракетного комплекса "Печора" в порту в Одесской области.

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