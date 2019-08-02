Гривня на міжбанку знову обвалилася майже на 20 копійок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 29 коп. у п'ятницю знизився на 18% до 25,58 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,40-25,44 UAH\/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 25,52-25,54 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 25,57-25,60 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 7,72% з 27,72 UAH\/USD до 25,58 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, офіційний курс гривні обвалився ще на 19 копійок.\r\nТакож у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 01 серпня на 22 коп. до 25,5479 UAH\/USD.