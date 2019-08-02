Гривня на міжбанку знову обвалилася майже на 20 копійок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 29 коп. у п'ятницю знизився на 18% до 25,58 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,40-25,44 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 25,52-25,54 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,57-25,60 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 7,72% з 27,72 UAH/USD до 25,58 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, офіційний курс гривні обвалився ще на 19 копійок.

Також у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 01 серпня на 22 коп. до 25,5479 UAH/USD.