Официальный курс гривны обвалился еще на 19 копеек

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 5 июля, на 19,00 коп. до 25,5258 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 2-4 августа, на 35,13 коп. до 25,3358 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 01 августа на 22 коп. до 25,5479 UAH/USD.

Тем временем, доллар может вырасти: финансисты сделали прогноз курса валют на осень.