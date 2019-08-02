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02 августа 2019, пятница, 12:52 45
Экономика 2019-08-02T12:52:19+03:00
Українські Новини
Официальный курс гривны обвалился еще на 19 копеек

Официальный курс гривны обвалился еще на 19 копеек

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 5 июля, на 19,00 коп. до 25,5258 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 2-4 августа, на 35,13 коп. до 25,3358 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 01 августа на 22 коп. до 25,5479 UAH/USD.

Тем временем, доллар может вырасти: финансисты сделали прогноз курса валют на осень.

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