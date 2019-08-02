Російське командування вислало з Донбасу 20 офіцерів через крадіжки, - Міноборони

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявляє, що російське командування звільнило з посад і вислало з Донбасу 20 офіцерів через розкрадання матеріальних ресурсів у липні.\r\nПро це сказав на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передають Українські Новини.\r\nВін повідомив, що в липні на окуповані території ОРДЛО прибула інспекційна комісія з РФ і була проведена ротація офіцерів у підрозділах окупантів.\r\n"Ці заходи пов'язані з виявленням інспекційною комісією Південного військового округу Збройних сил РФ (Ростов-на-Дону) в липні цього року численних зловживань службовим становищем російських офіцерів та їх причетність до розкрадання матеріальних ресурсів: продуктів харчування, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів та запчастин. Як повідомляє ГУР Міноборони, за рішенням російського командування більше 20 причетних до зловживань офіцерів ЗС РФ відсторонені від займаних посад і вислані з тимчасово окупованої території в Донецькій і Луганській областях у Росію", - повідомив спікер Міноборони.\r\nЗвільнених офіцерів замінили новоприбулі російські військові.\r\nРаніше розвідка Міноборони України заявила, що бойовики ховають особовий склад і озброєння в об'єктах цивільної інфраструктури на Донбасі.