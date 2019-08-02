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02 серпня 2019, пʼятниця, 12:52 13
Економіка 2019-08-02T13:45:02+03:00
Українські Новини
Офіційний курс гривні впав ще на 19 копійок

Офіційний курс гривні впав ще на 19 копійок

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 5 липня, на 19,00 коп. до 25,5258 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 2-4 серпня, на 35,13 коп. до 25,3358 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 01 серпня на 22 коп. до 25,5479 UAH/USD.

Тим часом, долар може зрости: фінансисти зробили прогноз курсу валют на осінь.

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