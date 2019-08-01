Гендиректор Інституту охорони ґрунтів України та директор ДП "Головинський кар'єр" попалися на хабарі $1,5 млн

Поліція затримала генерального директора Інституту охорони ґрунтів України та директора державного підприємства "Головинський кар'єр" за підозрою в отриманні хабара у розмірі 1,5 млн доларів. \r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполиции, передають Українські Новини.\r\n"Оперативники Департаменту захисту Національної економіки поліції викрили та задокументували корупційну схему приватизації державного майна, у якій задіяні високопоставлені чиновники державної установи "Інститут охорони ґрунтів України" і держпідприємства "Головинський кар'єр", - йдеться в ньому.\r\nПравоохоронці встановили, що з метою приватизації держпідприємства представники "Головінського кар'єра" надали пакет документів до Інституту охорони ґрунтів України. \r\nЧиновники вимагали за вирішення даного питання 1,3 млн доларів керівнику Інституту охорони ґрунтів і 200 тис. доларів - директор "Головінського кар'єра", який також є головою ліквідаційної комісії.\r\nЗа вказану суму директор "Головінського кар'єра" повинен був посприяти ліквідації держпідприємства, а гендиректор Інституту охорони ґрунтів України - його приватизації.\r\n"Сьогодні, 1 серпня, працівники Департаменту захисту економіки, Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України затримали генерального директора державної установи "Інститут охорони ґрунтів України" у службовому кабінеті. Отримав пакет з грошима - 1,3 млн доларів хабара", - йдеться в повідомленні.\r\nКрім того, на виїзді з Києва був затриманий директор держпідприємства, у якого вилучено 100 тис. доларів, які він отримав в якості першої частини неправомірної вигоди.\r\nВідкрито кримінальне провадження за ст 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу.\r\nЗа місцем роботи і проживання правопорушників проводяться санкціоновані обшуки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, заступника мера Борисполя затримали на хабарі 60 тис. гривень і зняли передачу на відео.\r\nРаніше ДБР взяла на хабарі в $110 тис. за оренду землі главу райдміністрації під Рівне.