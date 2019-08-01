Гендиректор Інституту охорони ґрунтів України та директор ДП "Головинський кар'єр" попалися на хабарі $1,5 млн

Поліція затримала генерального директора Інституту охорони ґрунтів України та директора державного підприємства "Головинський кар'єр" за підозрою в отриманні хабара у розмірі 1,5 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполиции, передають Українські Новини.

"Оперативники Департаменту захисту Національної економіки поліції викрили та задокументували корупційну схему приватизації державного майна, у якій задіяні високопоставлені чиновники державної установи "Інститут охорони ґрунтів України" і держпідприємства "Головинський кар'єр", - йдеться в ньому.

Правоохоронці встановили, що з метою приватизації держпідприємства представники "Головінського кар'єра" надали пакет документів до Інституту охорони ґрунтів України.

Чиновники вимагали за вирішення даного питання 1,3 млн доларів керівнику Інституту охорони ґрунтів і 200 тис. доларів - директор "Головінського кар'єра", який також є головою ліквідаційної комісії.

За вказану суму директор "Головінського кар'єра" повинен був посприяти ліквідації держпідприємства, а гендиректор Інституту охорони ґрунтів України - його приватизації.

"Сьогодні, 1 серпня, працівники Департаменту захисту економіки, Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України затримали генерального директора державної установи "Інститут охорони ґрунтів України" у службовому кабінеті. Отримав пакет з грошима - 1,3 млн доларів хабара", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на виїзді з Києва був затриманий директор держпідприємства, у якого вилучено 100 тис. доларів, які він отримав в якості першої частини неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ст 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу.

За місцем роботи і проживання правопорушників проводяться санкціоновані обшуки.

Як повідомляли Українські Новини, заступника мера Борисполя затримали на хабарі 60 тис. гривень і зняли передачу на відео.

Раніше ДБР взяла на хабарі в $110 тис. за оренду землі главу райдміністрації під Рівне.