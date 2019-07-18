ГБР взяло на взятке в $110 тыс. за аренду земли главу райдминистрации под Ровно

Госбюро расследований, Генпрокуратура и Управление Службы безопасности задержали председателя Рокитновской районной администрации Ривненской области по подозрению в получении 110 тыс. долларов взятки.\r\nОб этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня у нас продуктивный день. Вместе с Генеральной прокуратурой Украины и ГВ БКОП Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области задержали председателя Рокитновской РГА за то, что злоупотребляя доверием предпринимателя, получил от него 110 000 долларов США", - написала она.\r\nПо ее словам, следователи центрального аппарата ГБР установили, что чиновник незаконно предоставил в аренду 486 га земли подконтрольному ему частному предприятию.\r\nЗемля относилась к невостребованным земельным паям Сновидовицкого и Беловезского сельсоветов.\r\nЧиновник обманул предпринимателя, убедив его, что получить право аренды на эти земельные паи он может только заплатив 300 тыс. долларов.\r\nВ итоге председатель РГА увеличил свое состояние на 110 000 долларов.\r\n"Но это не единственное нарушение закона со стороны чиновника. Дело в том, что предоставлять землю в аренду он на тот момент уже не имел права по закону. С января 2019 эти полномочия были переданы сельским советам. Чиновника взяли с поличным, как раз когда он получал второй транш неправомерной выгоды в сумме 100 000 долларов", - отметила Варченко.\r\nКак сообщали Українські Новини, председателя райадминистрации в Ровенской области задержали на взятке 20 тыс. гривен. Также инспектор ГФС обещал "не заметить" неоформленных работников за 15 тыс. гривен под Хмельницким.\r\nТем временем Зеленский уволил 6 чиновников Киевской области, назначенных Порошенко.