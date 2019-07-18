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18 июля 2019, четверг, 18:22 57
Силовые структуры 2019-07-18T18:23:57+03:00
Українські Новини
ГБР взяло на взятке в $110 тыс. за аренду земли главу райдминистрации под Ровно

ГБР взяло на взятке в $110 тыс. за аренду земли главу райдминистрации под Ровно

Задержание главы РГА на взятке. Фото: Ольга Варченко/Facebook
Задержание главы РГА на взятке. Фото: Ольга Варченко/Facebook

Госбюро расследований, Генпрокуратура и Управление Службы безопасности задержали председателя Рокитновской районной администрации Ривненской области по подозрению в получении 110 тыс. долларов взятки.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українськi Новини.

"Сегодня у нас продуктивный день. Вместе с Генеральной прокуратурой Украины и ГВ БКОП Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области задержали председателя Рокитновской РГА за то, что злоупотребляя доверием предпринимателя, получил от него 110 000 долларов США", - написала она.

По ее словам, следователи центрального аппарата ГБР установили, что чиновник незаконно предоставил в аренду 486 га земли подконтрольному ему частному предприятию.

Земля относилась к невостребованным земельным паям Сновидовицкого и Беловезского сельсоветов.

Чиновник обманул предпринимателя, убедив его, что получить право аренды на эти земельные паи он может только заплатив 300 тыс. долларов.

В итоге председатель РГА увеличил свое состояние на 110 000 долларов.

"Но это не единственное нарушение закона со стороны чиновника. Дело в том, что предоставлять землю в аренду он на тот момент уже не имел права по закону. С января 2019 эти полномочия были переданы сельским советам. Чиновника взяли с поличным, как раз когда он получал второй транш неправомерной выгоды в сумме 100 000 долларов", - отметила Варченко.

Как сообщали Українські Новини, председателя райадминистрации в Ровенской области задержали на взятке 20 тыс. гривен. Также инспектор ГФС обещал "не заметить" неоформленных работников за 15 тыс. гривен под Хмельницким.

Тем временем Зеленский уволил 6 чиновников Киевской области, назначенных Порошенко.

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